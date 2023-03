MSI nous propose un nouvel écran PC : Le G253PF.



MSI présente aujourd'hui le G253PF, un moniteur de jeu Rapid IPS de 24,5 pouces qui offre un taux de rafraîchissement de 380 Hz et un temps de réponse de 1 ms (GTG), ainsi que DisplayHDR 400, VESA Adaptive Sync et G-SYNC (compatibilité) ; un package alléchant pour les joueurs d'e-sports, s'ils peuvent supporter sa résolution Full HD (1920 x 1080 pixels).















LA PRÉCISION AU MAXIMUM



Dédié aux joueurs compétitifs, le temps de réponse GTG de 1 ms réduit considérablement l'apparition de flou sur l'écran, et l'affichage de 380 Hz est avantageux pour les genres de jeux rapides tels que les jeux de tir à la première personne, les combats, les simulations de course, la stratégie en temps réel et les sports. Ces types de jeux requièrent des mouvements rapides et précis, et un moniteur à taux de rafraîchissement et temps de réponse rapide vous donnera une longueur d'avance sur vos concurrents. Visualisez et expérimentez le gameplay extrêmement fluide sans latence pour garantir un ciblage précis.



Voir chaque moment

dans toute sa clarté



L'écran Rapid IPS offre aux joueurs un temps de réponse GTG ultra-rapide de 1 ms, ce qui réduit considérablement le flou de l'écran. L'image cristalline vous donnera certainement un avantage concurrentiel pour prendre des décisions précises dans les jeux à évolution rapide.



L'affichage le plus vivant



Le moniteur de jeu MSI est équipé de la technologie HDR qui permet de produire des images avec plus de détails, une gamme de couleurs plus large et un aspect plus proche de ce que voit l'œil humain par rapport à un moniteur traditionnel.



Vraie couleur



Le moniteur MSI Esports Gaming a une plus grande couverture de gamut par rapport aux moniteurs généraux. Les couleurs et les détails du jeu sont plus réalistes et plus raffinés, ce qui permet de pousser l'immersion à son maximum.



VISION NOCTURNE



Que l'ensemble de votre écran soit sombre ou que quelques parties seulement présentent des ombres importantes, laissez le premier tuner noir intelligent au monde vous éclairer en faisant ressortir les détails les plus fins dans les zones sombres. Laissez le premier tuner noir intelligent au monde illuminer votre journée en faisant ressortir les fins détails dans les zones sombres.



178 DEGRÉS DE

GRAND ANGLE DE VISION



Grâce à leur grand angle de vision, les moniteurs de jeu MSI disposent d'une plus grande marge de manœuvre pour placer votre moniteur dans votre configuration sans renoncer à une expérience visuelle optimale. Les couleurs et les détails resteront nets dans plus d'angles par rapport à d'autres moniteurs ayant des angles de vision plus restreints.



D'un bord à l'autre



Avec un cadre super étroit, profitez de la meilleure immersion possible dans les jeux les plus récents grâce à une configuration multi-moniteur à 180 degrés. Profitez d'une meilleure continuité entre les écrans lorsque vous jouez, travaillez ou faites de l'informatique en général.



Technologie anti-scintillement



Les écrans génériques ont normalement un taux de scintillement d'environ 200 fois par seconde, ce qui est imperceptible à l'œil nu, mais peut causer de la fatigue au fil du temps. Certifiée par le TÜV Rheinland, la technologie anti-scintillement de MSI offre une expérience visuelle très confortable en réduisant la quantité de scintillement.



Réduction de la lumière bleue



Certifiés par le TÜV Rheinland, les moniteurs MSI sont optimisés pour produire moins de lumière bleue, afin que vous puissiez jouer plus longtemps sans fatigue oculaire.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



MSI