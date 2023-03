Thermaltake lance le refroidisseur de CPU ToughAir 710 Dual Fin-Stack.



Thermaltake a lancé aujourd'hui le ToughAir 710, un refroidisseur de CPU haut de gamme à double pile d'ailettes en aluminium. Mesurant 148,6 mm x 146,6 mm x 165 mm (LxLxH), le TA710 est un refroidisseur massif de catégorie lourde (son poids devrait avoisiner les 1 kg). Le refroidisseur est doté d'une double pile d'ailettes de type U. Sept caloducs en cuivre nickelé de 6 mm d'épaisseur sont en contact indirect avec le processeur sur une base du même matériau, leurs extrémités passant à travers les deux piles d'ailettes. Ces derniers sont ventilés par une paire de ventilateurs de 140 mm en configuration push-pull, le second ventilateur étant niché entre les deux piles.



















Chacun des deux ventilateurs ToughFan 14 inclus tourne à des vitesses allant jusqu'à 1 400 tours/minute, poussant jusqu'à 81,96 CFM de flux d'air à une pression statique de 1,81 mm H₂O, et un niveau de bruit de 23,9 dBA. Les ventilateurs ont une durée de vie de 40 000 heures. Thermaltake estime que le ToughAir 710 est capable de gérer des charges thermiques de 250 W. Parmi les types de sockets CPU pris en charge, citons LGA1700, LGA2066, LGA1200, LGA115x, AM5 et AM4.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP