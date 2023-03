Team Group annonce le SSD PCIe M.2 MP33Q et le SSD T-FORCE VULCAN Z QLC.



Finis les disques mécaniques traditionnels, l'ère du QLC à haute capacité est arrivée. Team Group, marque de mémoire de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux disques SSD QLC pour répondre aux différents besoins des utilisateurs : Le Team Group MP33Q M.2 PCIe SSD et le T-FORCE VULCAN Z QLC SSD ont des capacités respectives de 2 et 4 To. Qu'il s'agisse d'augmenter l'espace de stockage pour installer ou stocker des systèmes d'exploitation, des programmes, des jeux ou des documents, ils constituent des solutions de mise à niveau parfaites pour votre ordinateur.







En réponse aux différents besoins de mise à niveau du stockage des consommateurs, le SSD PCIe M.2 MP33Q de Team Group est conçu avec des puces de mémoire flash 3D QLC, une interface PCIe Gen 3 x4 et le protocole NVMe 1.3. Avec une vitesse de lecture pouvant atteindre 2 500 Mo/s et une vitesse d'écriture de 2 100 Mo/s, il surpasse de cinq fois les SSD SATA III et est disponible dans des capacités allant jusqu'à 2 To. Avec sa flash NAND 3D QLC soigneusement sélectionnée et sa technologie SLC Cache, le SSD M.2 PCIe MP33Q de Team Group apporte une solution haut de gamme sur le marché du stockage.







Le T-FORCE VULCAN Z QLC SSD est doté d'une interface SATA III 6 Gb/s et d'une mémoire flash QLC soigneusement sélectionnée. Il offre une vitesse de lecture séquentielle allant jusqu'à 550 Mo/s et une performance d'écriture allant jusqu'à 500 Mo/s, soit quatre fois plus rapide que les disques durs mécaniques traditionnels. Sa configuration de capacité la plus élevée peut contenir 4 To, offrant aux joueurs non seulement des performances supérieures, mais aussi un espace de stockage massif pour tous leurs besoins. Le T-FORCE VULCAN Z QLC SSD est proposé dans une finition grise mate à profil bas avec le logo distinctif de T-FORCE sur le dessus. Il est parfait pour les joueurs qui souhaitent une configuration PC élégante pendant qu'ils se lancent sur les champs de bataille virtuels et constitue le meilleur choix pour ceux qui recherchent une mise à niveau de leur SSD de jeu.







Le SSD M.2 PCIe MP33Q de Team Group et le SSD T-FORCE VULCAN Z QLC affichent tous deux des vitesses exceptionnelles et offrent une capacité de stockage considérable, proposant ainsi de nouveaux choix de pointe aux consommateurs de SSD. Les deux produits prennent en charge les commandes d'optimisation TRIM de Windows et utilisent la technologie de surveillance de l'état de santé SMART. Ces fonctionnalités permettent de maintenir les conditions de lecture et d'écriture des disques SSD et d'allonger leur durée de vie afin que les utilisateurs puissent conserver leurs précieuses données en toute sécurité.



Disponibilité et Informations



Les deux disques SSD seront disponibles dans le monde entier à partir d'avril 2023.



Pour plus d'informations, visitez les pages produits du MP33Q et du VULCAN Z QLC.



