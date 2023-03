INTEL ARC nous propose des nouveaux pilotes graphiques en version : 101.4157 Bêta.



Intel a publié aujourd'hui la dernière version de ses pilotes graphiques Arc GPU. La version 101.4257 beta ajoute l'optimisation Game On (day-zero) pour "Crime Boss".







Cette version particulière ne contient pas de "Fixed Issues", puisqu'elle sort à peine 5 jours après les pilotes WHQL 101.4255. La société a toutefois identifié une douzaine de nouveaux problèmes dans le cadre de ses listes de "problèmes connus" pour les GPU discrets Arc, les GPU Iris Xe MAX, les processeurs iGPU Core (depuis la 11e génération) et l'interface logicielle Arc Control.



POINTS FORTS



Prise en charge du pilote Intel Game On sur les cartes graphiques Intel Arc A-series pour :



- Crime Boss.



Pour les télécharger : Cliquez ici.



