Les plans de Windows 12 révèlent une refonte audacieuse, une sécurité plus stricte et des fonctionnalités basées sur l'IA.



De nouveaux rapports suggèrent que Microsoft prépare une nouvelle version de Windows, baptisée Windows 12. Elle pourrait arriver dans moins d'un an et présenter plusieurs nouvelles fonctionnalités qui devraient la différencier de Windows 11. Parmi ces nouveautés, il y aurait une nouvelle interface utilisateur qui reprendrait des éléments de l'interface utilisateur de MacOS et des améliorations de l'intelligence artificielle. Une nouvelle version de Windows serait également en cours de développement, appelée CorePC, qui vise à être une version plus rationalisée et plus sécurisée de Windows 10X.







Ces rapports corroborent un article antérieur de Windows Central, détaillant un incident au cours duquel Microsoft a accidentellement partagé son nouveau design d'interface utilisateur avec le public lors de la conférence Ignite 2022.



Le nouveau design de l'interface utilisateur porte le nom de code Next Valley. Cette refonte transfère l'onglet des widgets et les zones de notification qui se trouvent actuellement dans la barre des tâches de Windows 11, en haut à gauche et à droite de l'écran, dans leurs propres zones dédiées. La barre des tâches est également transformée en barre des tâches flottante, l'arrière-plan du bureau débordant sur les bords gauche, droit et inférieur de la barre des tâches. L'icône/barre de recherche a également été déplacée en haut au milieu, libérant ainsi de l'espace sur la barre des tâches pour d'autres icônes.



Nous ne savons pas si cette nouvelle interface apparaîtra dans Windows 12, mais la fuite confirme que Microsoft travaille sur une refonte de l'interface de Windows. Si nous ne la voyons pas dans Windows 12, nous devrions la voir dans une prochaine version de Windows 11. Certaines modifications de l'interface utilisateur sont déjà visibles dans les dernières versions de développement de Windows 11. La build 25300 a ajouté des chaînes qui permettent aux utilisateurs de masquer l'horloge de la barre des tâches, de masquer l'heure et la date dans la barre d'état système et de masquer les informations relatives à l'heure et à la date dans le coin de la barre des tâches. Si Windows 12 voit le jour, on estime qu'il arrivera d'ici 2024.







Microsoft serait également en train de construire une nouvelle version légère de Windows, appelée CorePC, parallèlement au développement de Windows 12. Ce projet ne ressemble à rien de ce que Microsoft a construit auparavant et est le successeur spirituel de tous les OS légers précédents de Microsoft, y compris Windows 10X/Core OS, et le tristement célèbre système d'exploitation Windows RT.



Fondamentalement, ce que Microsoft fait avec CorePC, c'est créer une nouvelle version de Windows qui peut être entièrement personnalisée pour répondre aux exigences des différentes applications système ou des facteurs de forme. CorePC offre une expérience Windows de bureau entièrement activée, mais des fonctions essentielles du système d'exploitation peuvent être désactivées si elles ne sont pas nécessaires. Par exemple, si une plateforme éducative envisageait d'acquérir un parc de machines basées sur Windows, elle pourrait désactiver la prise en charge des applications Win32 héritées pour renforcer la sécurité sur ces appareils. En option, certains de ces ordinateurs portables pourraient réactiver cette fonction si nécessaire.



Bien que CorePC offre techniquement l'expérience complète de Windows, il ne s'agit pas d'une copie directe de Windows 10 ou Windows 11. Microsoft construit cette version dans une application plus moderne qui se comportera de manière similaire à iPadOS ou aux systèmes d'exploitation mobiles Android. Le plus grand changement est la transition vers une stratégie appelée "séparation des états", où le système d'exploitation, les fichiers système et les données de l'utilisateur sont tous divisés en plusieurs partitions. Cela permettra des mises à jour plus rapides et une fonctionnalité de réinitialisation du système plus fiable pour le CorePC. La sécurité sera également renforcée puisque certaines parties du système d'exploitation seront stockées dans des partitions en lecture seule.



Le CorePC serait le véritable concurrent du Chromebook de Microsoft et offrirait des performances similaires à celles des PC éducatifs bas de gamme. Il serait également 60 à 75 % plus petit que Windows 11 SE. Une autre information intéressante concernant CorePC est que Microsoft est supposé travailler sur une version optimisée pour le silicium qui se concentrera sur les capacités d'intelligence artificielle similaires à celles d'Apple avec ses propres processeurs.



Bien que Windows 12 (avec son interface utilisateur remaniée) et CorePC ne soient pas techniquement liés, nous pourrions voir des fonctionnalités se chevaucher, en particulier en ce qui concerne les fonctions d'intelligence artificielle. Microsoft se concentre actuellement sur la modernisation de l'expérience utilisateur de Windows.



