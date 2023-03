Le SSD GALAX HOF Extreme 50 PCIe Gen5 avec refroidissement actif sera vendu au détail à 350 $US en version 2 To.







GALAX vient d'annoncer la disponibilité de son SSD le plus rapide de la famille HOF, le HOF Extreme 50 PCIe Gen5 d'une capacité de 2 To



Le GALAX HOF Extreme 50 SSD est un SSD Gen5 super rapide doté d'un dissipateur thermique volumineux et d'une solution de refroidissement active. Le SSD sera disponible en deux versions, une variante de 1 TB avec des vitesses de lecture et d'écriture de 9500 MB/s (1,300,000 IOPS) et 8500 MB/s (1,100,000 IOPS) tandis que la variante de 2 TB aura des vitesses de lecture et d'écriture de 10,000 MB/s (1,500,000 IOPS) et 9500 MB/s (1,250,000 IOPS).















Pour le lancement d'aujourd'hui, GALAX a annoncé la disponibilité au détail du SSD HOF Extreme 50 de 2 TB qui est disponible chez le détaillant chinois, JD.com, pour 2499 RMB, ce qui correspond à 362 $ US. J'ai réussi à confirmer avec GALAX que le prix de détail américain pour le SSD sera de 349,99 $ US pour la capacité spécifique.







En termes de performances, le SSD GALAX HOF Extreme 50 PCIe Gen 5 NVMe M.2 fera appel à un contrôleur Phison PS5026-E26 basé sur un processus TSMC 12nm et à une mémoire Flash 3D TLC de 232 couches. Parmi les principales caractéristiques du nouveau SSD, citons la prise en charge du GALAX Magic Disk Xtreme Tuner avec l'auto-vérification SMART, l'optimisation du stockage, les mises à jour du micrologiciel, l'effacement sécurisé, la surveillance de la température et une liste d'autres fonctions.



En plus du matériel et des performances, le SSD GALAX HOF Extreme 50 PCIe Gen 5 va également utiliser une nouvelle solution de refroidissement actif. GALAX a déclaré qu'avec la Gen 5.0, la chaleur dégagée par les dispositifs de stockage a augmenté de manière substantielle, et que les dissipateurs standard ne sont donc pas suffisants pour le refroidissement. C'est pourquoi GALAX a conçu une nouvelle solution de refroidissement qui garantira un fonctionnement continu et efficace du SSD. Avec cette nouvelle solution, le SSD devrait fonctionner à 40-45°C.







Le revendeur taïwanais PCHome a listé plusieurs disques Gen5 à des prix variables que vous pouvez consulter dans les liens ci-dessous :



- Gigabyte AORUS Gen 5 10000 2 TB SSD - 11,990 NTD ($393 US)

- MSI Spatium M570 HS 2 TB Gen5 SSD - 10,890 NTD ($357 US)



Dans notre récent examen des premiers disques SSD Phison E26, nous avons remarqué que non seulement des capacités de 2 To sont disponibles pour le moment, mais que tous les disques SSD coûtent entre 300 et 400 $ US. La première vague de disques présente des vitesses de transfert de 10 Go/s, mais cette situation devrait s'améliorer à l'avenir. La gamme de disques SSD GALAX HOF devrait également atteindre des vitesses de 12 Go/s à l'avenir, à mesure que la NAND FLASH à couche élevée arrivera à maturité.



WCCFTECH