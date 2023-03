ASUS ajoute le châssis mATX Prime AP201 en verre trempé.



Le châssis micro-ATX ASUS Prime AP201 présenté l'année dernière se voit doté d'une version en verre trempé. La version ASUS Prime AP201 en verre trempé est parfaite pour les passionnés qui préfèrent avoir une vue sur l'intérieur. Outre le panneau latéral en verre trempé, cette version arbore également la marque "PRIME" sur le côté du châssis. Le Prime AP201 et le Prime AP201 Tempered Glass Version partagent le même design et la même disposition, à l'exception des deux différences mentionnées, à savoir le panneau avant en maille et les entrées/sorties avant. Le ASUS Prime AP201 Tempered Glass Version est également disponible en noir et en blanc.











Caractéristiques principales :



Optimisé pour le refroidissement



Avec la prise en charge de radiateurs de 280 mm et 360 mm et jusqu'à six ventilateurs, le boîtier ASUS Prime AP201 en verre trempé est prêt à faire face aux assauts thermiques du matériel de haute performance.



Efficacité spatiale à la pointe de l'industrie



Malgré un encombrement de 33 litres, le boîtier ASUS Prime AP201 supporte des alimentations ATX jusqu'à 180 mm de long, des cartes graphiques jusqu'à 338 mm de long, un refroidissement liquide personnalisé et divers périphériques de stockage.



Panneaux latéraux sans outil



Un mécanisme de clip simple mais sûr permet de retirer facilement les panneaux latéraux du châssis et de les protéger contre tout délogement accidentel.



Gestion des câbles de taille Le Prime AP201 dispose d'un plateau de carte mère étendu avec des découpes stratégiquement placées et un espace de 32 mm pour ranger les câbles à l'abri des regards.



Prise en charge de l'USB Type-C en façade



La face avant de l'ASUS Prime AP201 est équipée d'un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, afin que les utilisateurs puissent profiter de vitesses de transfert allant jusqu'à 10 Gbps.



ASUS n'a pas révélé de prix à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour en savoir plus sur la version en verre trempé de l'ASUS Prime AP201, rendez-vous sur ASUS.com.



VORTEZ