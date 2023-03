HP annonce de nouvelles imprimantes laser couleur écologiques.



Aujourd'hui, lors de la conférence des partenaires Amplify, HP Inc. a annoncé les nouvelles solutions d'impression HP Color LaserJet 4200/4300 et HP Color LaserJet Enterprise 5000/6000 et X500/X600 pour les entreprises de toutes tailles. Toutes les nouvelles imprimantes de la série HP Color LaserJet sont alimentées par le toner durable de nouvelle génération de HP, qui permet de réduire jusqu'à 27 % la consommation d'énergie et jusqu'à 78 % la quantité de plastique dans l'emballage. Les solutions d'impression haute performance de HP sont conçues pour aider les entreprises en pleine croissance à maximiser leur productivité et à minimiser les interruptions pour les modes de travail hybrides d'aujourd'hui.







"Les formules de travail flexibles sont là pour rester, les entreprises de toutes tailles les utilisant comme moyen d'attirer et de retenir les meilleurs talents. Cependant, la productivité de la main-d'œuvre distribuée est une priorité pour les entreprises ", déclare Xavier Garcia, Global Head & General Manager, Office Print Hardware chez HP. "La série Color LaserJet 4000 a été conçue pour les petites entreprises afin de maximiser la productivité grâce à une impression facile, fiable et professionnelle. Au fur et à mesure que nos clients se développent, notre Color LaserJet Enterprise 5000/6000 est prête à favoriser la productivité et l'évolutivité."







Impression responsable pour une meilleure planète



Dans le cadre de sa mission visant à offrir aux clients une meilleure expérience d'impression, la nouvelle technologie de toner HP TerraJet offre à la fois l'impression de bureau la plus durable et la plus performante jamais réalisée par HP. TerraJet est une technologie de toner avancée qui nécessite 27 % d'énergie en moins lors de l'impression, jusqu'à 78 % de réduction de plastique, tout en offrant des détails plus nets avec jusqu'à 20 % de couleurs imprimables en plus. Les cartouches HP TerraJet peuvent avoir une empreinte carbone plus faible que les produits précédents et sont incluses dans les nouvelles solutions d'impression, de la petite entreprise à la grande entreprise.



Les petites entreprises au service de la productivité



L'intention des employés de rester ou de quitter un emploi est un problème croissant pour de nombreuses organisations, qui ne fera qu'augmenter à mesure que les membres les plus âgés de la génération Z entreront sur le marché du travail. Pour attirer et retenir les meilleurs talents, 60 % des petites entreprises ont mis en place des changements, notamment des modalités de travail flexibles. Compte tenu de ces tendances en matière de recrutement, un nombre croissant d'employés de petites entreprises adoptent des modes de travail hybrides. Pourtant, la moitié des petites entreprises ont du mal à gérer la technologie dans un environnement de travail hybride. Et 91 % des petites entreprises dépendent encore de documents imprimés pour gérer leurs affaires.



La nouvelle HP Color LaserJet 4200/4300 s'appuie sur la série LaserJet Pro à laquelle les petites entreprises font confiance depuis des années, avec une efficacité et une facilité de gestion accrues. Fournie dans un design compact avec des performances révolutionnaires, la série 4200/4300 permet une productivité maximale avec une impression et une numérisation couleur rapide et recto-verso. Soutenue par des outils de gestion robustes pour les périphériques décentralisés, ainsi que par la sécurité HP Wolf Security de pointe intégrée et préconfigurée dès la sortie de la boîte, la série 4200/4300 est conçue pour aider les entreprises à se développer et à rendre l'impression plus facile.



Caractéristiques principales de la HP Color LaserJet 4200/4300 :



- Avec des vitesses d'impression 25 pour cent plus rapides, les clients peuvent renforcer leur équipe avec une technologie qui permet une plus grande productivité.

- HP Smart Admin Dashboard, un outil de gestion d'imprimante tout-en-un pour visualiser, contrôler et gérer les imprimantes à partir d'un seul écran.

- Démarquez-vous sur le marché et créez un véritable impact grâce à des documents couleur de haute qualité.



Les cartouches de toner HP TerraJet sont conçues pour la série HP Color LaserJet Pro 4200/4300 afin de réduire l'impact environnemental et d'améliorer la qualité par rapport à la génération précédente :



- 27 % d'énergie en moins lors de l'impression,

- 28 % de plastique neuf en moins dans la cartouche,

- 71 % de plastique en moins dans l'emballage de la cartouche.



Des solutions évolutives pour un bureau hybride repensé



Au fur et à mesure que les petites entreprises se développent et que les besoins d'impression deviennent plus complexes, les clients ont besoin d'imprimantes qui s'adaptent à l'évolution de leur lieu de travail, de leur emploi du temps et de leur dynamique. Avec une gamme de solutions de pointe, HP est particulièrement bien placé pour aider les petites entreprises à évoluer au fur et à mesure qu'elles atteignent le niveau de l'entreprise. Les HP Color LaserJet Enterprise 5000/6000 et X500/X600 sont conçues pour les bureaux réimaginés et offrent la productivité et l'efficacité d'un copieur A3 au coût d'une imprimante A4. Avec cette gamme, les clients peuvent personnaliser sans sacrifier la puissance, la productivité ou la sécurité.



Caractéristiques principales des HP Color LaserJet Enterprise 5000/6000 et X500/X600 :



- Personnalisation inédite dans l'industrie avec la gestion du papier, l'ADF, les options de finition et la licence de vitesse configurables à la demande, offrant une grande flexibilité.

- Conçu pour être un centre de productivité et de flux de travail avec l'édition numérique sur l'appareil permettant la mise en évidence, la rédaction et les annotations sans PC, le tout avec les vitesses laser couleur A4 les plus rapides de l'industrie.

- Numérisation plus rapide et transparente grâce à HP EveryPage avec Reverse and Retry, qui augmente l'intégrité des documents en ne manquant jamais une page numérisée et en réduisant les erreurs d'alimentation grâce à la récupération automatique.

- 80 % des opérations de service courantes sont effectuées en moins de 5 minutes

- L'impression la plus sécurisée au monde, HP Wolf Security protège, détecte et s'adapte aux nouvelles menaces.



Les cartouches de toner HP TerraJet sont conçues pour les imprimantes HP Color LaserJet Enterprise 5700 et MFP 5800 afin de réduire l'impact sur l'environnement et d'améliorer la qualité par rapport à la génération précédente :



- Jusqu'à 78 % de plastique en moins dans l'emballage des cartouches,

- 35 % de plastique recyclé.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP