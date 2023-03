Avis aux joueurs, Steam met un terme à la prise en charge de Windows 7 et Windows 8.



Valve a fait part d'une nouvelle décourageante pour tous ceux qui ont encore un PC de jeu sous Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1. À compter du 1er janvier 2024, Steam ne prendra plus en charge ces systèmes d'exploitation. Cela laisse encore neuf mois aux joueurs pour se préparer, mais une fois le calendrier basculé en 2024, le client Steam ne fonctionnera plus sur les systèmes d'exploitation antérieurs à Windows 10.







Cela soulève un point intéressant concernant la propriété numérique. Ou plus exactement, cela nous rappelle que vous êtes redevable aux plateformes numériques du contenu que vous "possédez", alors que ce n'est pas nécessairement le cas avec les supports physiques (à l'exception des cas où une activation en ligne est nécessaire). Steam n'est pas menacé de fermeture, mais il peut couper l'accès à votre bibliothèque à tout moment.



"Pour continuer à utiliser Steam et tous les jeux ou autres produits achetés sur Steam, les utilisateurs devront mettre à jour leur système d'exploitation avec une version plus récente de Windows", précise Valve.



Si cela peut consoler les utilisateurs concernés, vous pouvez attribuer une partie de la responsabilité à Chrome. La raison pour laquelle Valve rejette Windows 7 et Windows 8/8.1 est en partie due au fait que le client Steam utilise une version intégrée de Chrome. Cela s'explique par le fait que Google a cessé de prendre en charge Windows 7 et Windows 8/81 avec la sortie de la version 110 de Chrome en février de cette année.







"Les nouvelles fonctionnalités de Steam reposent sur une version intégrée de Google Chrome, qui ne fonctionne plus sur les anciennes versions de Windows. En outre, les futures versions de Steam nécessiteront des mises à jour de sécurité et des fonctionnalités de Windows qui ne sont présentes que dans Windows 10 et les versions ultérieures", explique Valve.



Selon les dernières données de StatCounter sur les parts de marché, la grande majorité des utilisateurs de Windows utilisent Windows 10 ou Windows 11 - plus de 92 % pour les deux systèmes d'exploitation. La part cumulée de Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 dépasse à peine les 7 %.



Cela représente tout de même un grand nombre d'utilisateurs, même si la dernière enquête de Steam sur le matériel et les logiciels indique que l'impact de la décision de Valve ne sera pas aussi brutal. Sur les systèmes interrogés en février, moins de 2 % des utilisateurs utilisent un système d'exploitation affecté.



Nous nous attendons à voir de plus en plus de cas de ce type au fil du temps, en termes d'abandon de la prise en charge des anciens systèmes d'exploitation. Par exemple, Epic Games a récemment cessé de prendre en charge Windows 7 et Windows 8/8.1 dans Fortnite à partir du chapitre 4 de la saison 2 de Battle Royale.



HOTHARDWARE