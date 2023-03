TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle carte graphique : La Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse.







La Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse est l'une des cartes graphiques personnalisées les plus abordables de la série RX 7000 RDNA3 que vous pouvez acheter actuellement. La série Pulse de Sapphire représente un produit rentable proche des cartes de référence d'AMD, mais avec des performances thermiques supérieures et, plus important encore, une conception de carte plus silencieuse. La Radeon RX 7900 XT est la deuxième carte la plus rapide de la série RX 7000, positionnée un cran en dessous de la carte phare RX 7900 XTX. AMD a cherché à concurrencer la RTX 4080 de NVIDIA avec ces cartes, et a fixé un prix agressif par rapport à l'équipe verte. La RX 7900 XT a été lancée à 900 dollars, mais son prix réel est désormais bien inférieur, avec des cartes atteignant 800 dollars, pour correspondre à la RTX 4070 Ti.







La Radeon RX 7900 XT a à peu près le même cas d'utilisation que la RX 7900 XTX : les jeux en 4K Ultra HD avec les paramètres les plus élevés. AMD revendique des améliorations générationnelles pour les performances de ray tracing de ces cartes, bien que vous puissiez vous éloigner des préréglages et prendre le contrôle de quelques paramètres pour rendre les jeux à ray tracing un peu plus fluides à des résolutions plus élevées. La série RX 7900 inaugure la nouvelle architecture graphique RDNA3 qui exploite le passage au nouveau processus de fonderie EUV de 5 nm, un nombre de shaders nettement plus élevé, des améliorations IPC allant jusqu'à 17 % pour les shaders et des vitesses d'horloge élevées, pour offrir un gain de performances/Watt de plus de 50 % par rapport à la génération précédente, répétant l'exploit de la série RX 6000 RDNA2, qui a permis à AMD de revenir sur le segment des cartes graphiques haut de gamme pour PC.



Le nouveau GPU "Navi 31", sur lequel est basée la série RX 7900, introduit les chiplets dans les GPU, une méthode qui permet à AMD de maximiser l'allocation du dernier nœud à la fonderie et de réduire les coûts. La société a identifié des composants spécifiques du GPU qui ne bénéficient pas du passage au 5 nm autant que la principale machine de rendu graphique - les contrôleurs de mémoire et les caches de dernier niveau - et les a transformés en minuscules chiplets appelés Memory Cache Dies (MCD), construits sur le processus 6 nm. Le Navi 31 en compte six, chacun doté d'une interface mémoire GDDR6 de 64 bits et d'un segment de 16 Mo de l'Infinity Cache du GPU ; ensemble, ils constituent le bus mémoire GDDR6 de 384 bits et l'Infinity Cache de 96 Mo du GPU.



Alors que le modèle phare RX 7900 XTX exploite au maximum Navi 31 en activant les 96 unités de calcul RDNA3, le RX 7900 XT est taillé dans le silicium en activant 84 des 96 unités de calcul, soit 5 376 processeurs de flux, 80 accélérateurs de rayons de 2ème génération qui offrent chacun une augmentation de 50 % des performances d'intersection de rayons par rapport à la génération précédente, 336 TMU et 192 ROPs gigantesques. Alors que la RX 7900 XTX dispose de 24 Go de mémoire GDDR6 à 20 Gbps sur l'interface mémoire complète de 384 bits, AMD a doté la RX 7900 XT de 20 Go de mémoire GDDR6 à 20 Gbps sur un bus mémoire légèrement plus étroit de 320 bits. Au niveau du GPU, cela signifie que l'un des six MCD est désactivé et que la taille de la mémoire Infinity Cache est réduite à 80 Mo.



La Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse est dotée d'un circuit imprimé de conception personnalisée proche de la référence qui tire son énergie de seulement deux connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches, pour une configuration de puissance maximale de 375 W. Le point fort de cette carte est sa solution de refroidissement à trois fentes raisonnablement lourde qui comporte un refroidisseur métallique aéré avec de nombreuses découpes pour laisser respirer le dissipateur situé en dessous ; et bien sûr le dissipateur lui-même, avec ses multiples piles d'ailettes en aluminium hérissées de six caloducs. Ces éléments sont combinés à trois ventilateurs Angular Velocity qui ont des bords nervurés pour un flux d'air axial à 100 %, et des roulements à billes doubles pour une durabilité accrue. La carte offre un petit overclock d'usine de 2075 MHz pour l'horloge de jeu (contre 2025 MHz pour la référence), et de 2450 MHz pour l'horloge Boost (contre 2394 MHz pour la référence). La mémoire reste intacte à 20 Gbps, vitesse à laquelle la carte bénéficie d'une bande passante mémoire de 800 Go/s. La RX 7900 XT Pulse est actuellement vendue à 860 $ sur Newegg, en dessous du prix de vente conseillé de 900 $ pour cette SKU.



Voici la fiche technique :







