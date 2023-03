CHIEFTEC nous propose une nouvelle alimentation : La Polaris PPS-1250FC.



La série Polaris remet au goût du jour l'expérience éprouvée de CHIEFTEC en matière d'alimentations entièrement modulaires de haute qualité, certifiées 80 PLUS® Gold. Les alimentations de la série Polaris sont dotées d'une conception technique de pointe, notamment d'un convertisseur demi-pont LLC avec technologie DC-to-DC, ainsi que d'une densité de puissance élevée permettant d'obtenir un rendement et une puissance de sortie plus élevés pour une taille plus compacte. Les longueurs de câble de 650 mm garantissent que ces alimentations peuvent être utilisées même dans des constructions de grande taille.























Voici la fiche technique :







Elle est donc certifiée 80 Plus Gold.



Voici les câbles qui sont fournis :







Elle dispose des certifications suivantes :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 299.90 euros.



