Une flopée de claviers et souris Logitech supportés par Options+ 1.36.







L'application Options+ a encore été mise à jour par Logitech et ajoute de nouveau la compatibilité avec plusieurs produits d'ancienne génération qui étaient jusqu'à présent cantonnés au logiciel Options pour certains et même au pilote SetPoint pour d'autres ! Ils bénéficient maintenant de la nouvelle interface graphique et des nouvelles fonctionnalités d'Options+.







Cette mise à jour 1.36 (1.36.387585) d'Options+ supporte par exemple la souris bureautique compacte M335 (récepteur Unifying) ainsi que les modèles M336 et M337 (Bluetooth). Les souris M535, M545 et M546 font également leur apparition dans Options+. On remarque aussi la prise en charge du clavier mécanique K840 sorti en 2017. Même chose pour les packs clavier/souris MK320, MK330 et MK470.



Nouveaux produits Logitech supportés par Options+ 1.36



- K840 Mechanical Keyboard,

- M336 Bluetooth Mouse,

- M337 Bluetooth Mouse,

- M535 Bluetooth Mouse,

- Slim Combo MK470,

- Wireless Combo MK320,

- Wireless Combo MK330,

- Wireless Mouse M335,

- Wireless Mouse M545,

- Wireless Mouse M546.



À noter également maintenant la possibilité pour Options+ de se connecter à Internet par l'intermédiaire d'un proxy pour télécharger les mises à jour du logiciel. Seule une connexion directe à Internet était supportée ce qui empêchait de faire les mises à jour automatiquement pour les utilisateurs passant par un proxy ce qui est notamment le cas dans certaines entreprises.



Téléchargement



- Application Logitech Options+ 1.36.387585 pour Windows 10/11 : Cliquez ICI.



