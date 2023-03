Le châssis Mini-ITX InWin POC est désormais disponible en pré-commande en Europe.



Le dernier châssis gaming d'InWin, le châssis mini-ITX InWin POC, est désormais disponible en précommande sur l'InWin Europe Store. Le châssis InWin POC a été présenté pour la première fois au CES 2023 dans le cadre de la série de boîtiers gaming iBuildiShare, aux côtés des boîtiers DUBILI et ModFree. Le châssis mini-ITX InWin POC est disponible en deux couleurs - noir/bleu et vert/jaune. Le châssis est dès à présent disponible en pré-commande sur l'InWin E-store au prix de 99,00 €. Les acheteurs peuvent recevoir une souris InWin Nomic en cadeau de pré-commande.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Précommandez le châssis mini-ITX InWin POC : Cliquez ICI.



Le châssis InWin POC Origami







Le InWin POC est un châssis mini-ITX léger et unique qui arbore une couleur bicolore élégante. La structure entière est assemblée par pliage et se transforme en un châssis origami. Pour faciliter le processus d'assemblage, InWin met en place le premier manuel d'utilisation interactif pour les bricoleurs. POC inclut un câble PCI-Express 4.0 pour un montage vertical derrière la carte mère et prend en charge les cartes graphiques à 3,5 emplacements.







L'InWin POC est un "boîtier origami", selon la description du produit par la marque. Le châssis est livré dans un emballage plat qui contient les panneaux, les composants et les accessoires. Cet emballage plat facilite l'expédition et la rend moins coûteuse. L'InWin POC devra être assemblé par l'utilisateur à la maison, comme un kit de modélisme. Malgré son apparence, les panneaux de l'InWin POC sont constitués de plaques métalliques SECC robustes.



- Consultez le guide d'assemblage du InWin POC ici.

- Pour en savoir plus sur le châssis mini-ITX en origami InWin POC, Cliquez ici.

- Pour en savoir plus sur la série InWin iBuildiShare, Cliquez ici.



