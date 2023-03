Gamdias présente le refroidisseur de liquide tout-en-un CHIONE P3 avec écran IPS.



Voici le refroidisseur de liquide haute performance CHIONE P3 - la solution de refroidissement de nouvelle génération conçue pour offrir des performances de premier ordre sur n'importe quelle configuration. Le CHIONE P3 AIO est doté d'un écran LCD IPS hautement personnalisable pour afficher votre propre style, d'une motopompe haute performance pour offrir un refroidissement extrême, et de ventilateurs AEOLUS M3 PWM finement réglés pour fournir un flux d'air supérieur. Disponible avec des radiateurs de 360 mm et 240 mm, le CHIONE P3 est la solution de refroidissement ultime pour les joueurs et les passionnés.







ÉCRAN LCD PERSONNALISÉ







Équipé d'un écran IPS LCD personnalisable, le CHIONE P3 vous permet de surveiller les statistiques de performance de votre système en temps réel, tout en personnalisant l'écran avec des images ou des GIF animés en arrière-plan. La tête de pompe est dotée d'un anneau lumineux ARGB époustouflant avec des modes d'éclairage préinstallés pour un affichage éblouissant des effets lumineux.



POMPE DE REFROIDISSEMENT S-TIER







La pompe AIO est renforcée par une pompe à eau à moteur triphasé haute performance pouvant atteindre 2800 tours/minute, un ventilateur micro-incorporé pour une meilleure dissipation de la chaleur autour des VRM du CPU et des composants environnants, et une plaque froide de base en cuivre haute densité optimisée pour des raccords sans soudure avec le CPU afin de fournir des performances de refroidissement maximales.



PERFORMER AVEC STYLE







Les ventilateurs AEOLUS M3 PWM offrent une pression statique élevée allant jusqu'à 69,01 CFM pour un guidage optimisé du flux d'air. Les ventilateurs sont dotés d'un éclairage ARGB à profil bas entièrement adressable, ce qui leur confère un aspect subtil et modulaire. Avec une friction quasi nulle entre les pièces mobiles, les ventilateurs AEOLUS M3 font un minimum de bruit tout en générant un flux d'air maximal et en ayant une longue durée de vie.



LOGICIEL ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE







Le refroidisseur CHIONE P3 est livré avec le logiciel CHIONE CAST, qui permet de contrôler en temps réel les informations essentielles du système sur votre PC, une fois connecté à la boîte USB AEOLUS et au connecteur CHIONE P3 AIO de la carte mère. Le logiciel vous permet de télécharger des images ou des animations, d'afficher des informations sur le système, de régler l'orientation et la luminosité de l'écran, de personnaliser les effets d'éclairage, la luminosité, la vitesse et la direction, ou simplement de vous synchroniser directement avec la carte mère.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en 360 mm et 240 mm. Pas de date ni de prix pour le moment.



- Pour plus d'information sur le CHIONE P3 360 mm : Cliquez ICI.

- Pour plus d'information sur le CHIONE P3 240 mm : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP