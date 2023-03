Philips présente l'écran SuperWide 45B1U6900C avec une station d'accueil USB-C complète.



Le Philips 45B1U6900C combine une configuration à deux moniteurs en un seul écran. Le Philips 45B1U6900C est équipé d'un grand écran de 44,5 pouces (113 cm de diagonale) avec une résolution Double QHD (5120 x 1440) et de plusieurs autres fonctionnalités conçues pour favoriser le multitâche des professionnels, telles que : Une station d'accueil USB-C avec une entrée RJ45 (Gigabit Ethernet), un format SuperWide 32:9 et une courbure de 1500R avec des angles de vision de 178/178 degrés.







Au lieu d'avoir deux moniteurs séparés, l'écran 44,5 pouces du Philips 45B1U6900C et le format SuperWide 32:9 permettent aux professionnels d'ouvrir facilement plusieurs fenêtres côte à côte, sans qu'un cadre au milieu ne vienne diviser le contenu de manière abrupte. Le format 32:9 permet également d'avoir une perspective extra-large pour travailler avec des logiciels basés sur la chronologie, tels que les éditeurs vidéo ou audio. En outre, la dalle VA incurvée du moniteur offre des angles de vision larges de 178°/178° et des images nettes et contrastées, tandis que la courbure 1500R crée une expérience globale plus immersive.







Une autre caractéristique importante à noter pour améliorer l'espace de travail est le hub d'accueil USB-C avec RJ45. Avec ce système d'accueil, les professionnels peuvent connecter leur ordinateur portable au moniteur via l'USB-C et obtenir un accès câblé au réseau grâce à l'entrée RJ45 du moniteur - la connexion réseau est acheminée via l'USB-C vers l'ordinateur portable. Lorsqu'il est connecté via USB-C, l'appareil connecté peut également recevoir de l'énergie (en utilisant USB Power Delivery, jusqu'à 100 W), étendre l'espace du bureau en utilisant le mode USB-C DisplayPort Alt, et accéder aux appareils externes connectés au hub USB du moniteur avec un transfert de données à grande vitesse (5 Gbit/s) grâce à sa prise en charge USB 3.2 Gen 1 - le tout en utilisant une seule connexion USB-C entre l'ordinateur portable et l'écran 45B1U6900C.







Outre la station d'accueil USB-C, le Philips 45B1U6900C dispose également de nombreuses autres fonctionnalités qui peuvent aider les professionnels à accomplir leurs tâches quotidiennes. Celles-ci comprennent, entre autres, les éléments suivants DisplayHDR 400 pour la prise en charge de la plage dynamique élevée certifiée VESA afin de reproduire des visuels riches et réalistes, un crochet pour casque afin de réduire l'encombrement au quotidien, et un commutateur KVM intégré MultiClient pour contrôler une configuration à deux PC sur le même moniteur à l'aide d'un seul ensemble clavier/souris. Pour aider les utilisateurs à travailler dans presque tous les environnements lumineux, la certification TUV Rheinland Eyesafe RPF 50 du moniteur garantit une protection contre la fatigue oculaire induite par la lumière bleue grâce à un filtre de lumière bleue omniprésent sur l'écran.







Disponibilité et Prix du Philips 45B1U6900C



Le moniteur Philips 45B1U6900C est le compagnon idéal des professionnels qui souhaitent rationaliser leurs flux de travail et améliorer leur productivité. Le moniteur est déjà disponible à l'achat au prix de 1 069.90 euros.



