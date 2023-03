La manette sans fil Xbox Elite Series 2 Core est désormais disponible en rouge ou bleu vibrant.



Voici la manette sans fil Xbox Elite série 2 - Core, désormais en rouge et en bleu. Nous avons élargi la version Core de la gamme Xbox Elite Series 2 pour offrir aux joueurs plus d'options pour jouer comme des pros. Jouez avec style avec juste les composants dont vous avez besoin pour donner le meilleur de vous-même. Les nouveaux coloris rouge et bleu de la version Core de la Xbox Elite Series 2 ne manqueront pas de faire sensation auprès de vos amis, tout en offrant des avantages clés en termes de performances.







Tournez en un clin d'œil avec les baguettes à tension réglable où les centimètres font la différence. Les secondes comptent avec les serrures à gâchette et les poignées caoutchoutées enveloppantes permettent de ne pas perdre la cible. Profitez d'une personnalisation illimitée avec des options exclusives de mappage de boutons pour trouver votre voie. Perfectionnez votre préparation pour le jour du match avec des profils personnalisés assignables afin de dominer quel que soit le livre de jeu ou le sport.











S'équiper comme les pros et jouer avec style







Les profils personnalisés peuvent être configurés via l'application Accessoires Xbox, où vous pouvez ajuster d'autres paramètres tels que la couleur avec laquelle le bouton Xbox s'allume sur les appareils Xbox Series X|S, Xbox One et Windows PC. Utilisez Xbox Wireless, Bluetooth ou le câble USB-C inclus pour jouer sur votre Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows et mobile. Restez dans le jeu avec jusqu'à 40 heures d'autonomie de batterie rechargeable et des composants raffinés conçus pour durer. Pour une plus grande tranquillité d'esprit, les manettes Xbox Elite Series 2 bénéficient de la garantie limitée d'un an de Microsoft.







De plus, les manettes Xbox Elite Series 2 sont conçues pour être entièrement personnalisables, ce qui vous permet de jouer avec la configuration spécifique qui vous convient le mieux. Ajoutez encore plus de personnalisation à la version de base de la Xbox Elite Series 2 avec le Complete Component Pack (vendu séparément) au prix de 59,99 USD MSRP. Adaptez la manette à votre style de jeu préféré grâce aux pouces interchangeables, aux formes des palettes et au D-pad. Comprend un étui de transport, une station de chargement et un câble USB-C. Ajoutez une touche de couleur supplémentaire avec Xbox Design Lab, où vous pouvez personnaliser les packs de composants pour les manettes Xbox Elite Series 2 en fonction de votre style.







La manette Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core en rouge ou en bleu est disponible en précommande dès aujourd'hui sur certains marchés Xbox dans le monde au prix de 139.99 Dollars, respectivement. Visitez Xbox.com ou votre revendeur local, y compris Microsoft Store, pour plus d'informations.



