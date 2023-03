be quiet!, fabricant allemand de composants PC haut de gamme, étend son portefeuille de ventilateurs avec les Light Wings White. Conçus sur la base des ventilateurs primés Light Wings, les Light Wings White offrent une version blanche pour les utilisateurs souhaitant créer des configurations colorées. Chaque modèle de la gamme Light Wings White assure un fonctionnement performant et silencieux avec un éclairage ARGB, et est équipé d'un anneau LED à l’avant du ventilateur et d'un second anneau LED plus petit à l’arrière. Les ventilateurs sont disponibles en pack de trois et se déclinent en quatre versions : 120 mm, 120 mm high-speed, 140 mm et 140 mm high-speed.

Les monteurs de configurations souhaitant créer des systèmes intégralement blancs disposent d'une nouvelle variante élégante avec les Light Wings White : le ventilateur, la gaine du câble et le connecteur sont entièrement revêtus de blanc, avec un subtil logo noir sur gris qui vient s’harmoniser avec la palette de couleurs. Comme leurs homologues noirs, les anneaux lumineux des Light Wings White sont équipés de 20 LEDs pour les 140 mm et de 18 LEDs pour les 120 mm, adressables individuellement, et d'un diffuseur qui répartit la lumière dans les deux sens. En résulte un éclairage remarquablement uniforme et des effets lumineux impressionnants. Les Light Wings White sont exclusivement disponibles en packs de trois, qui comprennent un hub ARGB blanc permettant de synchroniser jusqu'à six composants ARGB au total. Les ventilateurs peuvent également être connectés à des cartes mères avec des connecteurs ARGB 5 V et être contrôlés par le logiciel de la carte mère.

Les ventilateurs Light Wings White sont disponibles en quatre versions. Les modèles PWM, équipés de sept pales et d'une vitesse de rotation allant jusqu'à 1 700 tr/min (en 120 mm) et 1 500 tr/min (en 140 mm), conviendront parfaitement comme ventilateurs de boîtier grâce à leur faible niveau sonore en fonctionnement. Les modèles PWM high-speed, dotés quant à eux de neuf pales et d’une vitesse de rotation allant jusqu'à 2 500 tr/min (en 120 mm) et 2 200 tr/min (en 140 mm) sont optimisés pour une utilisation sur des radiateurs ou des dissipateurs thermiques. Le cadre épais et le rotor adapté permettent d’obtenir des pales de ventilateur plus courtes avec des angles optimisés pour un équilibre idéal entre le silence et la performance, et ce pour les deux modèles. Le solide mécanisme rifle bearing de haute qualité dont ils sont dotés leur garantit un fonctionnement durable et sans faille pour une durée de vie de 60 000 heures. Tous les ventilateurs Light Wings White disposent d'un connecteur PWM qui permet de contrôler intelligemment le débit de rotation directement via la carte mère.

Les Light Wings White triple-packs seront disponibles à la vente à partir du 11 avril aux prix de vente conseillés suivants :

Light Wings White 120mm PWM Triple Pack : 69,90 €

Light Wings White 120mm PWM high-speed Triple Pack : 69,90 €

Light Wings White 140mm PWM Triple Pack : 72,90 €

Light Wings White 140mm PWM high-speed Triple Pack : 72,90 €