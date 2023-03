HyperX New Clutch Gladiate Wired Controller pour Xbox maintenant disponible.



HyperX, l'équipe de périphériques de jeu de HP Inc. et leader de la marque dans le domaine du jeu et de l'esport, a annoncé aujourd'hui la livraison de la manette filaire HyperX Clutch Gladiate pour Xbox. Conçue pour les joueurs Xbox sérieux, la nouvelle Clutch Gladiate offre confort et contrôle pour les sessions de jeu prolongées sur console.







"La gamme d'accessoires Xbox d'HyperX est conçue pour améliorer l'expérience de jeu des joueurs sur console", a déclaré Aurelius Martinez, responsable mondial de la catégorie - cloud et jeux sur console, HyperX. "Le nouvel HyperX Clutch Gladiate plonge les joueurs dans l'action et permet une personnalisation et un contrôle étendus."







Offrant de nouveaux niveaux de confort, de performance et de contrôle, la manette filaire Clutch Gladiate pour Xbox est dotée d'un double verrouillage de la gâchette et de boutons arrière modifiables, pour une expérience de jeu personnalisable. Le verrouillage de la gâchette à deux positions permet également aux utilisateurs de passer d'une pression courte sur la gâchette à une pression longue.







De plus, la manette offre deux boutons remappables qui peuvent être réglés sans logiciel supplémentaire. La manette est également équipée de deux puissants moteurs de vibration qui améliorent l'immersion dans le jeu et fournissent un retour de force intuitif, ainsi que de poignées texturées pour une bonne prise en main et d'une prise stéréo de 3,5 mm pour faciliter la connexion d'un casque câblé. La Clutch Gladiate est sous licence Designed for Xbox et est entièrement compatible avec la Xbox One, la Xbox Series X|S et le PC, ce qui garantit une utilisation transparente sur toutes les plateformes.



Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



La manette filaire HyperX Clutch Gladiate pour Xbox est désormais disponible dans la boutique HyperX US au prix de : 34.99 Dollars.



