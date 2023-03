Raijintek présente le boîtier mid-tower Arcadia III.



Raijintek a présenté aujourd'hui l'Arcadia III, un boîtier mid-tower ATX conçu pour être plus haut que profond. Le boîtier mesure 210 mm x 410 mm x 485 mm (LxPxH) et est principalement fabriqué en acier SECC. Il existe deux variantes basées sur le panneau latéral : l'Arcadia III avec son panneau en verre trempé de 4 mm d'épaisseur et l'Arcadia III ST avec un panneau opaque en acier SECC. Les deux modèles sont dotés de prises d'air frontales en maille. Les deux boîtiers ne comprennent qu'un seul ventilateur, un ventilateur de 120 mm à roulements hydrauliques, 43,2 CFM, mais avec une commande CC à 3 broches.



















À l'intérieur, l'Arcadia III offre un agencement conventionnel à partitions horizontales, la partition inférieure comportant une découpe pour l'étiquette de l'unité d'alimentation, qui apparaît à travers le panneau latéral. La chambre principale offre jusqu'à 36,5 cm de dégagement en longueur pour les cartes graphiques (si aucun ventilateur ou radiateur n'est monté sur le panneau avant) et 16,5 cm de dégagement en hauteur pour les refroidisseurs CPU. Les ventilateurs comprennent deux sorties supérieures de 140 mm ou 120 mm, trois entrées frontales de 140 mm ou 120 mm, une sortie arrière de 120 mm et, fait intéressant, deux entrées inférieures de 120 mm. Cela permet d'accueillir un radiateur de 280 mm sur le dessus et de 360 mm à l'avant (pas assez grand pour 520 mm). Les prises d'air inférieures ne sont pas pratiques pour un radiateur. Les options de stockage comprennent deux baies de 3,5 pouces dans le compartiment inférieur et trois supports de 2,5 pouces.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP