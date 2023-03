Kingston FURY étoffe sa gamme DDR5 avec style.



Kingston FURY, la division gaming de Kingston Technology Company, Inc, leader mondial des produits mémoire et des solutions technologiques, annonce aujourd'hui l'ajout de dissipateurs de chaleurs de couleur blanche à sa gamme primée de modules mémoire DDR5 Kingston FURY, offrant ainsi plus d'options aux personnes qui cherchent à se démarquer dans leur set-up gaming.







La Kingston FURY Beast DDR5 offre une vitesse supérieure et des solutions à faible latence pour un meilleur niveau de performance, maintenant disponible avec un design de dissipateur de chaleur à profil bas de couleur blanche afin de combiner fonctionnalité de refroidissement exceptionnelle et style audacieux. Une simple mise à niveau est nécessaire avec le Plug N Play à 4800MT/s, le kit Intel XMP 3.0 ou encore l’AMD EXPO Certified. La Kingston FURY Beast DDR5 RGB permet aux utilisateurs davantage de personnalisation avec l'outil Kingston FURY CTRL RGB. Pour cela, il suffit de sélectionner ou de personnaliser l'un des 18 effets d'éclairage RGB intégrés, vibrants, doux et harmonieux grâce à la technologie Infrared Sync brevetée de Kingston. La gamme Kingston FURY Beast DDR5 atteint des vitesses de 6000MT/s et est disponible en modules simples de 8Go, 16Go et 32Go, ainsi qu’en kits de 2 jusqu'à 64Go et en kits de 4 à partir du mois prochain.



La Kingston FURY Renegade DDR5 s'adresse aux constructeurs de systèmes et aux particuliers bricoleurs désireux de maximiser les performances de leurs plateformes DDR5 next-gen et d’affiner le look de leurs PC les plus récents. La Kingston FURY Renegade DDR5 améliore le système grâce à des latences réduites et des vitesses extrêmes allant jusqu'à 7200MT/s. Qu'il s'agisse de création de contenu, de multi-tâches ou de repousser les limites des jeux, les utilisateurs peuvent exploiter le potentiel d'overclocking extrême de la DDR5 avec style. Avec FURY CTRL, les utilisateurs peuvent choisir parmi 18 effets lumineux personnalisables pour mettre en valeur les élégants dissipateurs de chaleur en aluminium de la Kingston FURY Renegade DDR5 RGB, disponibles dès aujourd’hui en blanc et argent. La gamme Kingston FURY Renegade DDR5 est disponible en modules simples de 16 et 32 Go et en kits de 2 canaux avec des capacités allant jusqu'à 64 Go.



"Nous sommes heureux d'élargir le look de notre gamme Kingston FURY DDR5 avec l'ajout de dissipateurs thermiques de couleur blanche", déclare Iwona Zalewska, DRAM business manager, Kingston EMEA. "Alors que la créativité ne cesse d’affluer et le jeu d’évoluer, nous voulons permettre à nos utilisateurs de choisir les modules qui s'adaptent le mieux à leur personnalité et leur style."



La gamme de mémoires Kingston FURY DDR5 est testée à 100 % et bénéficie d'une garantie limitée à vie et de la fiabilité légendaire de Kingston.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site kingston.com.



KINGSTON