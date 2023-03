La carte mère ASRock A620 Socket AM5 en photo.



Les cartes mères Socket AM5 économiques se profilent enfin à l'horizon, avec l'apparition des premières photos marketing d'une carte mère ASRock basée sur le chipset AMD A620 qui n'a pas encore été dévoilé. Succédant aux chipsets A520 et A320, le A620 offre le strict minimum en termes de fonctionnalités pour la plateforme et supprime certaines fonctions haut de gamme telles que l'overclocking du processeur. Le chipset limite la connexion PEG x16 du processeur à la Gen 4, bien que les vendeurs de cartes mères soient libres de ne fournir que la Gen 3 x16.



L'interface M.2 NVMe connectée au processeur est également limitée à la Gen 4. Cette carte mère ASRock semble proposer un slot M.2 NVMe de Gen 3, sous le nom "Hyper M.2" qu'ASRock utilise pour les slots M.2 de Gen 3. La carte offre un emplacement M.2 NVMe supplémentaire qui est relié au chipset A620, ainsi qu'un emplacement M.2 E-key pour les modules WLAN.



















La carte ASRock A620M-HDV/M.2, dont les photos figurent ci-dessous, est une carte mère Micro-ATX qui tire son alimentation d'une carte ATX 24 broches et d'une carte EPS 8 broches. Elle offre le VRM CPU 6 phases le plus simple possible, avec ce qui semble être un DrMOS de 50 A. Outre les deux emplacements M.2 NVMe, la seule connectivité de stockage proposée est constituée de deux ports SATA 6 Gbps. La connectivité d'affichage comprend DisplayPort et HDMI. Nous comptons au moins quatre ports USB 3.x de type A sur l'E/S arrière, en plus d'un USB type-C et d'un en-tête interne USB 3.x. Le réseau câblé 1 GbE et l'audio HD 6 canaux utilisant le CODEC le plus basique constituent le reste de la connectivité. Une touche intéressante est le Flashback BIOS USB, avec un bouton sur l'E/S arrière, qui prépare même les inventaires les plus anciens de cette carte pour les processeurs Ryzen Socket AM5 de la future génération.



Les cartes mères basées sur le A620 devraient être vendues à un prix bien inférieur à 100 dollars.



VIDEOCARDZ