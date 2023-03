BenQ lance le projecteur LED intelligent GP500 4K.



BenQ, innovateur de renommée internationale en matière de solutions visuelles et d'appareils de style de vie numérique, a dévoilé aujourd'hui le projecteur intelligent LED 4K GP500, qui allie une qualité de couleur authentique de cinéma numérique et une performance sonore digne d'une salle de cinéma à des fonctions d'installation intelligentes dans un design élégant et moderne. Équipé d'Android TV, le projecteur intelligent GP500 LED tout-en-un invite les passionnés à réimaginer le cinéma à domicile d'avant-garde grâce à une personnalisation simple mais puissante et à une brillance d'image durable et sans entretien.







"Le GP500 révolutionne le cinéma à domicile conventionnel grâce à la fidélité des couleurs des LED couvrant 90 % de la norme DCI-P3 de l'industrie cinématographique numérique, ainsi qu'à une capacité de réglage avancée de l'image et à une flexibilité d'installation simple, uniques à la projection de cinéma à domicile BenQ ", a déclaré Conway Lee, président de BenQ Corporation. "Accompagné par la résonance immersive d'une salle de concert de son système audio treVolo à quatre haut-parleurs à 360°, le GP500 se démarque vraiment.







La large couverture des couleurs DCI-P3 du GP500 produit des couleurs riches et réalistes, exactement comme l'ont voulu les cinéastes, avec l'étalonnage automatique des couleurs de BenQ qui préserve la précision des couleurs des LED pour une cohérence des couleurs durable. La performance CinematicColor spectaculaire brille à travers la véritable résolution 4K UHD de 8,3 millions de pixels distincts, améliorée par le HDR optimisé avec le support HDR10/HLG, mettant authentiquement en valeur chaque détail cinématographique sur le grand écran.







Le GP500 utilise quatre enceintes pleine gamme idéalement équilibrées, orientées dans quatre directions pour créer une scène sonore à 360°, complétée par un caisson bass-reflex de qualité cinématographique pour un son qui remplit la pièce depuis n'importe quel point de vue. Le réglage psychoacoustique treVolo primé avec DSP indépendant crée un son 3D immersif, et chaque enceinte peut être configurée individuellement pour une image stéréo précise optimisée en fonction de l'endroit où l'on se trouve.



Doté d'un profil élégant, le GP500 s'intègre parfaitement dans les espaces de vie modernes grâce à ses fonctions d'installation avancées. Son objectif 4K à grand zoom 1,3X produit des écrans de plus de 100 pouces à une distance de projection inférieure à 3 mètres, grâce à la mise au point automatique, à la correction automatique du trapèze en 2D, à l'adaptation à l'écran et à la prévention des objets, afin de produire des images professionnelles dans n'importe quel espace. Le GP500 se connecte universellement à des options de divertissement illimitées via deux HDMI 2.0b (HDCP 2.2), USB 2.0, ARC/SPDIF audio multicanal, ainsi que Wi-Fi bi-bande 2.4/5G et Bluetooth.



Alimenté par le traitement numérique de la lumière, la technologie durable qui a remporté l'Oscar du mérite en 2015 et qui est utilisée dans 90 % des cinémas numériques du monde, le projecteur LED GP500 4K offre une qualité d'image durable avec des couleurs précises et une clarté exceptionnelle, sans nécessiter de maintenance ni subir de dégradation.



Pas de date ni de prix pour le moment.



