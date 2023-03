Le GPU AMD Radeon RX 7900 XTX est overclocké à 3,4 GHz avec un refroidissement liquide et atteint une consommation de 650 W.



Le GPU phare d'AMD, la Radeon RX 7900 XTX, a été overclocké par Der8auer jusqu'à une vitesse d'horloge impressionnante de 3,4 GHz avec un refroidissement liquide standard.







Der8auer montre un overclock à plus de 3,2 GHz sur un GPU AMD Radeon RX 7900 XTX avec refroidissement liquide, consommant environ 650 W



L'AIB AMD choisi par Der8auer est le PowerColor Liquid Devil, qui est l'une des variantes les plus haut de gamme que l'on puisse trouver. Elle coûte même plus cher que le MSRP de la NVIDIA RTX 4090 et se détaille à 1819 $ US (chez Newegg). Le Liquid Devil est déjà une variante haut de gamme qui est livrée avec un design de PCB entièrement personnalisé et un bloc d'eau EK qui offre une couverture complète du GPU, de la VRAM et du VRM à 17 phases.







La PowerColor AMD Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil est cadencée à 2510 MHz (Game) et 2680 MHz (Boost). Il s'agit d'une horloge Game supérieure de 240 MHz et d'une horloge Boost supérieure de 180 MHz par rapport à la variante de référence d'AMD (MBA). Pour cet overclocking spécifique, De8auer a utilisé un module EVC2SE d'ElmorLabs, un kit de bricolage qui permet de contrôler la tension numérique/analogique en utilisant I2C/SMBus/PMBus.



Le premier test a été effectué avec une limite de puissance standard de +15, ce qui a permis à la carte de consommer plus de 400 W et de cadencer à environ 3 GHz. Avec le module EVC, Der8auer peut ajuster les tensions sur la carte qui sont autrement verrouillées. A 1,045V, la carte graphique se situe autour de 500 Watts mais offre des vitesses d'horloge légèrement plus élevées, proches de 3050 MHz.











En utilisant les derniers réglages, Der8auer indique que l'AMD Radeon RX 7900 XTX peut facilement atteindre sa limite de puissance. Le GPU atteint un overclock de 3,2 GHz (3244 MHz) et la consommation d'énergie atteint environ 650W. C'est presque le double de son TBP standard de 355W. La carte graphique a obtenu 17 000 points dans le benchmark 3DMark Time Spy Extreme, ce qui la place en 13ᵉ position dans le Hall of Fame. Dans les jeux, le GPU a atteint une fréquence de 3,4 GHz.







PowerColor Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil OC Gaming Clocks (Image Credits : Der8auer) :







Une petite vidéo : Cliquez ICI.



Globalement, même si ce n'est pas l'horloge GPU la plus élevée que nous ayons vue sur la Radeon RX 7900 XTX (autour de 3,4-3,5 GHz), cela montre que la carte a un potentiel qui peut être débloqué si AMD était plus ouvert en termes de limites de puissance et d'horloges sur cette carte graphique. Jusqu'à présent, la NVIDIA GeForce RTX 4090 reste la carte la plus rapide avec des fréquences proches de 4 GHz en refroidissement LN2 et 3,3 GHz+ en refroidissement liquide.



WCCFTECH