GIGABYTE nous propose une nouvelle carte mère : La Z790 UD AX.



Basée sur le chipset Intel Z790 Express, la carte mère Gigabyte Z790 UD AX servira de base solide à la conception d'un PC performant. Elle prend en charge les processeurs Intel Core 12ème et 13ème génération, les cartes graphiques PCI-Express 5.0 16x, les SSD M.2 PCIe 4.0 et la RAM DDR5.



















PERFORMANCES INÉGALÉES



Avec l'évolution rapide des technologies, GIGABYTE suit toujours les dernières tendances et fournit à ses clients des fonctionnalités avancées et les dernières technologies. Les cartes mères GIGABYTE sont équipées d'une solution d'alimentation améliorée, des dernières normes de stockage et d'une connectivité exceptionnelle pour permettre des performances optimales pour les jeux.



Conception thermique exceptionnelle



Les performances inégalées des cartes mères GIGABYTE sont garanties par une conception thermique innovante et optimisée pour assurer la meilleure stabilité du CPU, du chipset, du SSD et des basses températures dans les applications à pleine charge et les performances de jeu.



Protection thermique M.2 ultra-efficace de GIGABYTE



Dans un souci de durabilité, GIGABYTE propose une solution thermique pour les périphériques SSD M.2. Le M.2 Thermal Guard empêche l'étranglement et les goulots d'étranglement des SSD M.2 à haute vitesse car il aide à dissiper la chaleur avant qu'elle ne devienne un problème.



CONNECTIVITÉ



Les cartes mères GIGABYTE offrent une expérience de connexion ultime avec des vitesses de transfert de données incroyables grâce à la connectivité réseau, de stockage et Wi-Fi de nouvelle génération.



802.11ax Wi-Fi 6E



La dernière solution sans fil 802.11ax Wi-Fi 6E avec une nouvelle bande dédiée de 6 GHz, permet des performances sans fil gigabit, un streaming vidéo fluide, une meilleure expérience de jeu, peu de connexions interrompues et des vitesses allant jusqu'à 2,4 Gbps. De plus, Bluetooth 5 offre une portée 4X supérieure à celle de BT 4.2 et une transmission plus rapide.



Connecter le futur - USB 3.2 Gen 2x2 Type-C



Doté du design USB 3.2 Gen 2x2 qui est deux fois plus performant que la génération précédente d'USB 3.2 Gen 2. Il fonctionne jusqu'à 20Gbps de transfert de données ultra-rapide tout en se connectant à des périphériques conformes à l'USB 3.2. Grâce au connecteur USB Type-C®, les utilisateurs peuvent profiter de la flexibilité de la connexion réversible pour accéder à des quantités massives de données et les stocker rapidement.



Condensateurs audio haut de gamme



Les cartes mères GIGABYTE utilisent des condensateurs audio haut de gamme. Ces condensateurs de haute qualité permettent d'obtenir une haute résolution et une haute fidélité audio afin de fournir les effets sonores les plus réalistes pour les joueurs.



Protection contre le bruit audio



Les cartes mères GIGABYTE sont dotées d'une protection contre le bruit audio qui sépare les composants audio analogiques sensibles de la carte de la pollution sonore potentielle au niveau du circuit imprimé.



PERSONNALISATION



Les cartes mères GIGABYTE intègrent plusieurs logiciels utiles et intuitifs pour aider les utilisateurs à contrôler chaque aspect de la carte mère et fournir un effet d'éclairage personnalisable avec une esthétique exceptionnelle pour s'adapter à votre personnalité unique.



ULTRA DURABLE



La conception Ultra Durable™ de GIGABYTE assure la durabilité du produit et un processus de fabrication de haute qualité. Les cartes mères GIGABYTE utilisent les meilleurs composants et renforcent chaque emplacement pour les rendre solides et durables.



Q-Flash Plus

Mettez à jour le BIOS facilement sans installer le CPU, la mémoire et la carte graphique



Avec GIGABYTE Q-Flash Plus, vous n'avez pas besoin d'installer le CPU, la mémoire et la carte graphique, ni d'entrer dans le menu BIOS pour mettre à jour le BIOS. Il suffit de télécharger et d'enregistrer un nouveau fichier BIOS (renommé gigabyte.bin) sur la clé USB, puis d'appuyer sur le bouton Q-Flash Plus dédié et c'est parti !



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible vers le 15 avril 2023. Le prix sera de : 279.90 euros.



