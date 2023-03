ASUS nous propose une nouvelle alimentation : L'ASUS ROG STRIX 1000W Gold Aura Edition.



L'alimentation ASUS ROG STRIX Gold Aura Edition combine composants haut de gamme, refroidissement optimisé et éclairage RGB captivant pour générer une puissance capable de propulser votre setup gaming.























ROG Strix Gold Aura Edition

Exprimez votre puissance



Le ROG Strix 1000W Gold Aura combine des composants haut de gamme, un refroidissement supérieur et un éclairage RGB captivant pour générer une puissance redoutable. Grâce à ses énormes dissipateurs ROG, à son ventilateur Axial-tech à haut rendement et à sa finition en aluminium, ce bloc d'alimentation est un véritable concentré de puissance pour votre prochaine configuration gaming.



Boîtier aluminium

Conçu pour fonctionner au frais



Le ROG Strix 1000W Gold Aura Edition est placé dans un châssis en aluminium solide et élégant qui sert également de dissipateur thermique pour le transformateur d'alimentation interne, ce qui contribue à réduire les températures et le bruit.



Dissipateurs thermiques ROG

Ambiance à chaud, système au frais



Les dissipateurs ROG permettent de réduire les températures, d'augmenter la durée de vie des composants et de prolonger le fonctionnement à 0dB.



Ventilateurs axiaux

Efficacité, rapidité, robustesse



Entièrement repensés pour la nouvelle génération de cartes graphiques ROG, ces ventilateurs axiaux présentent un moyeu plus petit, des pales plus grandes et un anneau améliorant la pression descendante de l'air. Pour les PSU ROG Strix Aura Edition, nous avons réduit cette conception à 135 mm afin de maintenir les températures à bas régime tout en produisant moins de bruit.



Ventilateur à double roulement à billes

Durée de vie multipliée par deux



La turbine du ventilateur tourne sur un double roulement à billes, jusqu’à deux fois plus durable qu'un roulement à manchon.



Technologie 0dB

Un silence qui en dit long sur son intelligence



Pour réduire le bruit, le ventilateur contrôlé par PWM s'arrête complètement lorsque le bloc d'alimentation est soumis à une charge de 60 % ou moins.



Certification 80 Plus Gold

Un cœur en or



Les condensateurs japonais contribuent au fonctionnement peu énergivore des blocs d'alimentation ROG Strix Aura, qui ont ainsi pu obtenir la certification 80 PLUS Gold. Grâce à cette meilleure efficacité énergétique, la chaleur émise et le bruit des ventilateurs sont réduits tandis que la fiabilité des composants s'en trouve accrue.



Certification Lambda A+

Le calme plat



En moyenne, le ROG Strix 1000W Gold Aura Edition émet moins de 20 dB, ce qui lui a valu la très convoitée certification Cybenetics Lambda A+.



Compatible ATX 3.0

Le futur ici et maintenant



Les dernières nouveautés des spécifications de l'alimentation sont arrivées. L’ATX 3.0 introduit des directives plus strictes en matière de régulation de la tension et du courant pour le matériel de nouvelle génération. L'édition ROG Strix Aura a donc une longueur d’avance puisqu’elle est entièrement conforme. Un câble PCIe à 16 broches permettant d'acheminer jusqu'à 600W de puissance vers les cartes graphiques PCIe Gen 5.0 est fourni avec le PSU, préparant ainsi votre configuration pour la prochaine génération.



Aura Sync

Éclipsez vos adversaires



L'éclairage RGB adressable est intégré au ROG Strix 1000W Gold Aura Edition. Il est donc en mesure de s'intégrer à l'écosystème d'éclairage Aura Sync, ajoutant ainsi une touche esthétique à la puissance brute.



Garantie 10 ans

Une décennie d'efficacité



Nous sommes tellement convaincus de la fiabilité du ROG Strix 1000W Gold Aura Edition que nous l'accompagnons d'une garantie mondiale de 10 ans.



Disponibilité et Prix



Elle est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 319.90 euros.



ASUS ROG