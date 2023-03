Synology lance les DiskStation DS423+ et DS423 pour les particuliers et les petites entreprises.

Synology lance les DiskStation DS423+ et DS423 pour les particuliers et les petites entreprisess.



Synology a annoncé la sortie de deux Synology DiskStations à 4 baies, le DS423+ et le DS423, les derniers-nés de sa gamme de solutions de stockage tout-en-un pour les bureaux à domicile et les petites entreprises. Alimentés par le système d'exploitation polyvalent Synology DiskStation Manager (DSM), les deux serveurs de stockage offrent des solutions complètes pour protéger et gérer les données professionnelles, faciliter la collaboration sur les documents, fournir un accès à distance aux fichiers et servir de cœur à un système de surveillance basé sur une caméra IP, le tout dans un format de bureau compact.







Synology DiskStation DS423+ : Synchronisez et sauvegardez les données des terminaux sur une plateforme centralisée



Avec une capacité de stockage brute maximale de 72 téraoctets, le DS423+ est idéal pour les équipes de professionnels et les petites entreprises qui souhaitent entrer dans le monde du stockage centralisé, ou pour servir de nœud périphérique dans les déploiements distribués.



Le DS423+ offre une gestion et un partage intuitifs des fichiers avec Synology Drive, qui combine l'accès aux fichiers sur plusieurs plateformes avec la confidentialité offerte par le stockage sur site. Pour les équipes travaillant à distance et les entreprises opérant sur plusieurs sites, la synchronisation des fichiers site à site est disponible pour refléter le contenu entre les périphériques Synology.



En outre, l'infrastructure informatique existante peut être protégée contre la perte de données due à une défaillance du système ou à des menaces de cybersécurité grâce à Synology Active Backup Suite. Active Backup permet à l'infrastructure informatique, telle que les systèmes Windows et Linux, les VM Hyper-V/VMware et les comptes Microsoft 365/Google Workspace, d'être sauvegardée en toute sécurité sur le DS423+ et rapidement restaurée en cas de besoin.



Les entreprises peuvent également configurer et gérer jusqu'à 40 caméras sur le DS423+ avec Surveillance Station, qui facilite le cryptage, la sauvegarde et l'archivage des enregistrements, ainsi que l'enregistrement simultané de séquences sur le cloud à l'aide de C2 Surveillance de Synology (en option). La Surveillance Station est hautement évolutive et convient aux déploiements de toutes tailles, qu'il s'agisse de déploiements de petites entreprises avec quelques caméras ou de déploiements à grande échelle avec des milliers de caméras réparties sur des centaines de sites.



Synology DiskStation DS423 : Accédez aux solutions Synology pour stocker, sauvegarder et visualiser vos données



Avec une capacité de stockage maximale de 72 téraoctets, la taille et la capacité du DS423 le rendent idéal pour les employés distants ou les petites entreprises qui cherchent à consolider leurs données sur une plateforme centralisée et à accéder aux applications Synology riches en fonctionnalités.



Le DS423 est livré avec Synology Drive pour une gestion, un partage et une synchronisation fiables des fichiers via les PC, les Mac et les appareils mobiles, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à leurs données où qu'ils soient. En outre, les entreprises dont les employés sont éloignés ou qui opèrent sur plusieurs sites peuvent tirer parti de Synology Drive ShareSync pour synchroniser les données entre plusieurs périphériques Synology dispersés sur différents sites, afin que tous les membres de l'équipe restent sur la même longueur d'onde.



Les entreprises peuvent connecter jusqu'à 30 caméras à Surveillance Station, un système de surveillance puissant qui permet aux utilisateurs de sauvegarder, de crypter et d'archiver les images de plusieurs serveurs via un système de gestion central intégré. Les images peuvent également être stockées simultanément dans le nuage avec Synology C2 Surveillance. Surveillance Station prend en charge les dispositifs ONVIF et plus de 8 300 caméras IP validées afin de faciliter au maximum le déploiement.



Voici la fiche produit :







Disponibilité



Les DS423+ et DS423 sont disponibles dès aujourd'hui auprès des revendeurs Synology.



Liens produits



- Synology DS423+ : Cliquez ICI,

- Synology DS423 : Cliquez ICI.



