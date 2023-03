Lancement de la mémoire DDR5 SO-DIMM TEAMGROUP VULCAN pour les ordinateurs portables de jeu.



TEAMGROUP lance la mémoire T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR5 conçue pour les ordinateurs portables de jeu. La mémoire VULCAN SO-DIMM DDR5 est dotée d'un dissipateur thermique ultrafin en graphène qui permet une meilleure dissipation de la chaleur, même si elle est installée à l'intérieur d'un ordinateur portable. La mémoire VULCAN SO-DIMM DDR5 est disponible en DDR5-5200MHz, en kits de 1x16Go, 2x16Go, 1x32Go et 2x32Go.







Communiqué de presse



T-FORCE, la sous-marque gaming de TEAMGROUP, a lancé la mémoire VULCAN SO-DIMM DDR5 ultra-rapide pour les joueurs sur ordinateur portable qui souhaitent passer à la mémoire DDR5 de nouvelle génération. La mémoire VULCAN offre des performances incroyables avec une installation simple et est disponible dans une gamme de grandes capacités, ce qui en fait le choix idéal pour améliorer l'expérience de jeu et la productivité. Grâce à son répartiteur de chaleur ultrafin en graphène qui améliore le refroidissement, elle maintient les ordinateurs portables stables pendant les jeux intensifs et permet aux joueurs de remporter la victoire dans les moments les plus critiques.



Après la sortie de la mémoire de bureau DDR5, la nouvelle génération de RAM extrêmement rapide de T-FORCE a envahi le monde du matériel informatique. Aujourd'hui, T-FORCE lance sa première mémoire VULCAN SO-DIMM DDR5 spécialement conçue pour les ordinateurs portables de jeu. Avec une fréquence d'horloge maximale de 5 200 MHz et un répartiteur de chaleur ultrafin en graphène, les joueurs bénéficieront de temps de chargement plus courts et de vitesses de démarrage plus rapides, tout en conservant des températures basses sur leur ordinateur portable. Avec une capacité allant jusqu'à 64 Go, les joueurs pourront jouer sans entrave et utiliser simultanément des applications professionnelles. La nouvelle version de VULCAN SO-DIMM apporte un tout nouveau niveau de performance et d'expérience utilisateur.



La mémoire DDR5 T-FORCE VULCAN SO-DIMM prend en charge l'ECC on-die, qui détecte et corrige les erreurs de bits. La mémoire VULCAN SO-DIMM consomme beaucoup moins d'énergie que la mémoire DDR4, puisqu'elle fonctionne à 1,1 V contre 1,2 V, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier de meilleures performances de jeu et d'améliorer la durée de vie de la batterie de leur ordinateur portable de jeu. De plus, la mémoire SO-DIMM de VULCAN utilise des circuits intégrés de haute qualité soigneusement sélectionnés pour assurer la stabilité et la compatibilité. La première version mondiale devrait arriver sur le marché à la fin du mois d'avril. Restez à l'écoute pour connaître les dernières nouvelles de TEAMGROUP.



Caractéristiques principales



- Lancement et chargement plus rapides des jeux,

- Dissipateur thermique ultrafin en graphène pour une meilleure dissipation de la chaleur,

- Amélioration de l'autonomie de la batterie des ordinateurs portables de jeu,

- Capacité accrue pour des expériences de jeu sans effort,

- Puce IC de gestion de l'énergie et mécanisme de correction d'erreur ECC on-die,

- Circuits intégrés de haute qualité rigoureusement sélectionnés pour leur stabilité et leur fiabilité,

- Garantie à vie pour offrir aux joueurs une tranquillité d'esprit.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



TEAMGROUP n'a pas révélé de prix à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour en savoir plus sur la nouvelle mémoire pour ordinateur portable T-FORCE VULCAN DDR5 SO-DIMM, consultez le site Web de TEAMGROUP : Cliquez ICI.



VORTEZ