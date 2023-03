AOC nous propose un nouvel écran PC : Le AGON AG325QZN/EU.



AGON AG325QZN/EU est un moniteur de jeu QHD de 31,5 pouces doté d'un panneau VA, d'un taux de rafraîchissement époustouflant de 240 Hz, d'un GtG ultra-rapide de 1 ms et d'un MPRT de 0,5 ms, tandis que l'écran VESA HDR400 offre une immersion riche en couleurs pour vous aider pendant les parties les plus exigeantes.



L'AG275QZN/EU est doté d'un panneau QHD VA ultra-rapide avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un GtG ultra-rapide de 1 ms et un MPRT de 0,5 pour vous donner le dessus dans chaque bataille. Profitez d'un contraste des couleurs supérieur et d'une expérience de jeu immersive grâce à l'écran VESA DisplayHDR 400. AG325QZN/EU utilise Adaptive Sync pour un gameplay sans larmes, tandis que le hub USB vous permet de garder tous vos périphériques bien rangés.























Résolution QHD



Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.



240Hz Fréquence de rafraîchissement



Les 240Hz libèrent complètement les GPU haut de gamme, en apportant une fluidité sans précédent aux images sur votre écran. Chaque détail étant mis en évidence de façon précise et chaque mouvement étant affiché aussi clairement que du cristal, il ne vous reste plus qu'à réagir dans l'action et à améliorer votre jeu.



DALLE VA



La dalle VA offre des noirs plus profonds et un contraste élevé pour des images éclatantes et ultra lumineuses.



1ms temps de réponse GTG - Gris à gris



GtG signifie Grey-To-Grey et représente le temps qu'il faut pour qu'un pixel passe d'un niveau de gris à l'autre. Dans les jeux, chaque milliseconde compte et peut faire la différence entre réussir ou rater un coup. Le temps de réponse rapide élimine également les images fantômes et le flou de mouvement.



0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées



MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».



Socle réglable en hauteur



Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.



Commandes AOC Game Color et Shadow



Sortez le combat de l’ombre avec les fonctions AOC Shadow Control et AOC Game Color ! Réglez les niveaux de gris pour des images plus détaillées et illuminez les zones sombres ou assombrissez-les à la volée, sans affecter le reste de l’écran.



HDMI



Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en chargentVesa Certified DisplayHDR™ 400



Faible latence d'entrée



Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : se reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.



Vesa Certified DisplayHDR 400



Même le plus bas niveau de la fonctionnalité HDR (High Dynamic Range) applique un surclassement considérable aux moniteurs ordinaires. Le pic de luminance de 400 cd/m² permet à votre écran de parfaire la qualité d'image avec de multiples spectres chromatiques et un contraste plus diversifié. Le certificat VESA assure la richesse des détails et dépeint de façon réaliste les univers des jeux et des films.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



AOC GAMING