La bêta de Diablo IV causerait des problèmes avec la GeForce RTX 3080 Ti, ce qui pourrait entraîner une défaillance de la carte.



Selon de nombreux rapports sur Reddit et les forums de Blizzard, plusieurs joueurs ont rencontré des problèmes en jouant à la bêta de Diablo IV sur leur carte graphique GeForce RTX 3080 Ti, ce qui a entraîné une défaillance de la carte.







Ces rapports suggèrent que le jeu peut potentiellement endommager la carte graphique, provoquant un écran noir, une augmentation drastique de l'utilisation des dissipateurs de chaleur de la carte graphique et un redémarrage du système. Bien que la plupart des rapports suggèrent que le problème survient pendant la première cinématique du jeu, d'autres ont rencontré des problèmes à différents moments du RPG.







Il est important de noter que tous les joueurs de Diablo IV qui utilisent le même matériel n'ont pas rencontré ce problème. La faille semble affecter les utilisateurs de matériel fabriqué par Gigabyte, mais elle n'est pas limitée à cette marque. D'autres rapports suggèrent que le problème peut également affecter d'autres produits de différentes sociétés, et certains indiquent qu'il met également en danger des cartes telles que la Radeon RX 6900XT.



Bien que Diablo IV soit actuellement associé au problème de la RTX 3080 Ti, il n'en est pas nécessairement la cause. D'autres jeux, comme Valheim, ont également été associés à des problèmes graves avec ce GPU. La seule solution proposée jusqu'à présent est de limiter les FPS des jeux afin d'empêcher le matériel d'utiliser toute la puissance graphique qu'il offre, ce qui est assez ironique.



Ni Blizzard ni Gigabyte n'ont publié de déclaration officielle à ce sujet. Ce problème récent rappelle également les cartes RTX 3090 qui sont tombées en panne en jouant à New World, et dont la cause principale était une défaillance du circuit MOSFET des cartes. Alors que les joueurs continuent de rencontrer des problèmes avec leur matériel, il est essentiel de rechercher la cause du problème et de trouver des solutions appropriées.



