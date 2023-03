LG nous propose un nouvel écran PC : Le 27MP400P-B.



En optant pour l'écran 27MP400P-B signé LG, vous profitez d'un équipement de qualité pour répondre à vos besoins au quotidien et en gaming. Image Full HD et nombreuses technologies pour les gamers, le potentiel élevé de ce moniteur servira vos différentes activités.



















Couleurs réalistes et grands angles de vision



Le moniteur LG équipé de la technologie IPS met en valeur la performance des écrans à cristaux liquides : temps de réponse court, reproduction des couleurs impeccable et visibilité optimale avec de grands angles de vision.



Expérience immersive



Cet écran possède trois côtés à bord fin et peut s'incliner, vous permettant ainsi de profiter d'un espace de travail optimisé.



Un espace de travail confortable



Les réglages de l’inclinaison couplés à un design monocoque élégant vous permettent de créer un environnement de travail optimisé.



Interface utilisateur simplifiée



Vous pouvez personnaliser votre espace de travail en divisant l’écran ou en réglant les options de base du moniteur en quelques clics de souris.



Fluidité et rapidité de mouvement



Grâce à la technologie AMD FreeSync, les joueurs peuvent profiter de mouvements fluides et harmonieux dans les jeux ultra-dynamiques en haute résolution. Elle permet de réduire les saccades et déchirures d’écran.



Attaquez en premier dans l’obscurité



Le Black Stabilizer permet aux joueurs d’éviter les snipers embusqués dans des recoins obscurs et de s’échapper rapidement des situations qui dégénèrent.



Visez mieux



Le point de la cible est fixé au centre pour renforcer la précision du tir.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 179.90 euros.



LG