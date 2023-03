La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti aurait une puissance de calcul de 22 TFLOPs et une fréquence d'horloge allant jusqu'à 2,7 GHz



Les vitesses d'horloge et les performances de calcul attendues de la prochaine carte graphique grand public de NVIDIA, la GeForce RTX 4060 Ti, ont été révélées.







La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti offrirait 22 TFLOPs de calcul, à égalité avec la RTX 3070 Ti







Les derniers chiffres compilés par Videocardz sont basés sur les spécifications et les fréquences d'horloge récemment rumeurs. Les spécifications de la carte graphique RTX 4060 Ti ont été publiées par Kopite7kimi tandis que les fréquences d'horloge des différents modèles (référence et AIB) ont été rapportées par l'éditeur de la base de données GPU de TechpowerUp, TFC Fantasy. La NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti aurait une fréquence d'horloge de base de 2310 MHz et une fréquence d'horloge boost de 2535 MHz, tandis que les modèles haut de gamme pourraient atteindre 2685 MHz.



Les spécifications du NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti sont une rumeur :



La GeForce RTX 4060 Ti devrait utiliser le cœur de GPU AD106-350-A1, une version réduite de la puce graphique AD106, et d'après les rumeurs, elle devrait contenir 34 SM ou 4352 cœurs CUDA, une mémoire GDDR6 de 8 Go fonctionnant à 18 Gbps sur une interface de bus de 128 bits, fournissant à la carte 288 Go/s de bande passante. Le GPU embarque également 32 Mo de cache L2, ce qui représente une augmentation de 8 fois par rapport à la GeForce RTX 3060 Ti.



Des fuites de PCB ont montré que tout comme la RTX 4070, la RTX 4060 Ti utilisera toujours le connecteur PCIe Gen5 12VHPWR puisque NVIDIA souhaite le standardiser sur l'ensemble de la gamme. La carte graphique sera également dotée de circuits imprimés compacts, qu'elle soit de référence ou non. La carte devrait fonctionner à 160 W TGP, soit 20 % de moins que son prédécesseur, la RTX 3060 Ti.



Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition (Image Credits : KittyYYuko) :











En se basant sur la fréquence de boost "de référence", la NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti devrait offrir environ 22 TFLOPs de performances de calcul, les modèles AIB permettant d'atteindre près de 24 TFLOPs.



Comparaison de la puissance de calcul du FP32 (plus, elle est élevée, mieux c'est)







D'après les chiffres ci-dessus, il semble que la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti sera similaire à la GeForce RTX 3070 Ti en termes de performances. La 3070 Ti a été lancée à 599 $ US, la 4060 Ti devrait donc être positionnée à près de 399 $ US pour en faire un digne successeur de la 3060 Ti qui avait le même prix de vente au détail. Le principal problème est que si la carte peut bien fonctionner en 1080p, les résolutions plus élevées deviennent un fardeau pour elle en raison de son interface de bus 128 bits et de sa dépendance à la mémoire G6 plus lente que la mémoire G6X. La carte serait extrêmement efficace dans la gamme des 150W TDP mais le reste reste à voir lorsque la carte sera rendue officielle et que les critiques sortiront.



WCCFTECH