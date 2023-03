Lancement de la mémoire de jeu COLORFUL Battle-Ax Redline DDR5 et DDR4.



COLORFUL Technology annonce les mémoires de jeu Battle-Ax Redline Series. Disponible en kits de mémoire DDR4 et DDR5, la série Battle-Ax Redline est conçue pour les plateformes Intel et AMD de dernière génération. La série Battle-Ax Redline arbore un nouveau look - un répartiteur de chaleur à profil bas avec un style agressif qui correspond à ses spécifications de performances bestiales. La Battle-Ax Redline DDR5 est équipée d'un dissipateur thermique blanc/rouge, tandis que la Battle-Ax Redline DDR4 est disponible en noir/rouge.



Mémoire de jeu DDR5 Battle-Ax Redline







La mémoire COLORFUL Battle-Ax Redline DDR5 est proposée à une fréquence DDR5-6000MHz de haute performance avec une latence CAS CL30 serrée. La mémoire Battle-Ax Redline DDR5 est disponible en kit de 32 Go (2x16 Go) et prend en charge les technologies d'overclocking Intel XMP 3.0 et AMD EXPO pour les plates-formes Intel et AMD, respectivement. La mémoire de jeu Battle-Ax Redline DDR5 est idéale pour les utilisateurs intensifs, les joueurs et les passionnés.



Mémoire de jeu Battle-Ax Redline DDR4







La mémoire COLORFUL Battle-Ax Redline DDR4 est également disponible dans une spécification haute performance DDR4-4000 avec une latence CAS CL19 et prend en charge la technologie d'overclocking Intel XMP 2.0. La mémoire de jeu Battle-Ax Redline DDR4 est conçue pour les utilisateurs qui souhaitent construire des PC utilisant les dernières plates-formes Intel et AMD avec des modèles de cartes mères DDR4 plus abordables. La mémoire de jeu Battle-Ax Redline DDR4 est disponible en kits (2x16GB) 32GB et (2x8GB) 16GB offrant un large éventail de capacités de kits pour les configurations de PC d'entrée de gamme à haut de gamme.



COLORFUL Technology n'a pas mentionné de prix, mais la mémoire de jeu Battle-Ax Redline Series est déjà disponible en Chine via la boutique officielle de COLORFUL sur JD.com aux prix suivants.



- Kit Battle-Ax Redline DDR5-6000 (2 x 16 Go) 32 Go : 107.90 euros.

- Kit Battle-Ax Redline DDR4-4000 (2 x 16 Go) 32 Go : 79.90 euros.



VORTEZ