INTEL ARC nous propose des nouveaux pilotes graphiques en version : 101.4255 WHQL.



Intel Graphics a publié aujourd'hui les derniers pilotes graphiques Arc GPU. La version 101.4255 WHQL est accompagnée d'une optimisation des pilotes Game On au jour zéro pour "Resident Evil 4 Remake".







Les pilotes améliorent également les performances de "Marvel's Guardians of the Galaxy", D5 Render, Blender en mode viewport de prévisualisation des matériaux et "Counter Strike : Global Offensive" sur les GPU Arc Laptop. Parmi les problèmes corrigés pour les GPU Arc, on note une corruption d'affichage dans "Conqueror's Blade" dans le mode benchmark intégré au jeu, et un crash dans "Portal with RTX" lors du chargement du jeu. Pour les iGPU Iris Xe, le jeu "Overwatch 2" qui présentait un décalage ou un gel au lancement du jeu a été corrigé. Un plantage d'application pendant le jeu "Call of Duty : Modern Warfare 2" a également été corrigé.



LES POINTS FORTS DU JEU



Prise en charge du pilote Intel Game On sur les cartes graphiques Intel Arc A-series pour :



- Resident Evil 4 Remake.



Optimisation des performances sur Intel Arc A-series Graphics pour :



- Marvel's Guardians of the Galaxy,

- D5 Render,

- Blender en mode de visualisation Material Preview,

- Counter Strike Global Offensive sur Intel Arc Graphics pour ordinateurs portables.



PROBLÈMES CORRIGÉS



Les produits Intel Arc Graphics :



- Conqueror's Blade (DX11) peut présenter une corruption en mode benchmark.

- Portal avec RTX (Vulkan) peut subir un plantage de l'application lors du chargement du jeu.



Produits Intel Core Processeur :



- Overwatch 2 (DX12) peut présenter un décalage ou un gel au lancement du jeu.

- Call of Duty : Modern Warfare 2 (DX12) peut entraîner un plantage de l'application pendant le jeu.



INTEL ARC CONTROL FIXED ISSUES



- L'utilisation de la capture Arc Control Studio avec le codec AVC sélectionné peut utiliser incorrectement le codec HEVC.

- La modification des curseurs de performance peut ne pas s'appliquer à leurs valeurs par défaut. Une solution consiste à utiliser le bouton "Reset to Defaults".



