ENERMAX présente les alimentations Revolution ATX 3.0.



ENERMAX a présenté aujourd'hui la gamme Revolution ATX 3.0 d'alimentations haute puissance avec, comme son nom l'indique, un support ATX 3.0. La société lance cette série avec des modèles de 1000 W et 1200 W. Un aspect intéressant de la série Revolution ATX 3.0 est que vous ne recevez pas un, mais deux câbles ATX 12VHPWR à 16 broches. Le premier est un connecteur natif qui se branche sur un connecteur de source 12VHPWR sur le PSU, et est capable de fournir 600 W de puissance continue avec des excursions de 200% dans des limites conformes aux spécifications PCIe Gen 5 ; tandis que le second est une connexion 12VHPWR à 16 broches qui se branche sur deux PCIe à 8 broches et se déclare probablement capable de 300 W avec ses broches de signal. Cette combinaison devrait s'avérer utile pour certaines cartes graphiques RTX 4080 ou RTX 4090 de qualité OC, bien que pour la plupart des autres applications, il soit recommandé d'utiliser le connecteur natif de 600 W.























Les modèles 1000 W et 1200 W sont équipés du même jeu de connecteurs, dont un ATX 24 broches, deux EPS 8 broches (chacun divisé en 4+4 broches), quatre PCIe 6+2 broches, une alimentation native 16 broches 12VHPWR de 600 W, une alimentation 12VHPWR 16 broches de 300 W, douze alimentations SATA, et une poignée de connecteurs hérités du passé. Sous le capot, vous disposez d'un rail +12 V unique avec une efficacité de commutation 80 Plus Gold, une commutation DC-to-DC et les protections électriques les plus courantes. Un ventilateur de 135 mm est utilisé pour maintenir le refroidissement, avec un mode Semi-Fanless qui éteint complètement le ventilateur sous une charge de 30%. Cette fonction peut être désactivée à l'aide d'un interrupteur physique situé près de la prise AC.



La société n'a pas révélé de prix.



