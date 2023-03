NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 531.41 WHQL.



NVIDIA a publié la dernière version de ses pilotes GeForce Game Ready, la version 531.41 WHQL. Cette nouvelle version offre la meilleure expérience de jeu day-0 pour Diablo IV en phase bêta, y compris la prise en charge de DLSS 2, ainsi que la même prise en charge de DLSS 2 pour The Last of Us Part I, Smalland : Survive the Wild et Deceive Inc.







Le nouveau pilote NVIDIA GeForce Game Ready Drivers 531.41 WHQL est également le pilote Game Ready pour Resident Evil 4 et il ajoute la prise en charge de DLSS 3 pour Forza Horizon 5. Plus important encore, il prend également en charge l'aperçu technologique du Ray Tracing de Cyberpunk 2077 : Overdrive Mode. Le nouveau pilote NVIDIA GeForce Game Ready 531.41 WHQL ajoute également plusieurs profils d'expérience GeForce et corrige plusieurs problèmes.







Prêt pour la bêta ouverte de Diablo IV



Ce nouveau pilote Game Ready offre la meilleure expérience de jeu au jour le jour pour les derniers jeux, y compris la bêta ouverte de Diablo IV dotée de la technologie NVIDIA DLSS 2. D'autres titres bénéficiant de la technologie DLSS 2 sont également pris en charge, comme The Last of Us Part I, Smalland : Survive the Wild et Deceive Inc. De plus, ce pilote Game Ready prend en charge Resident Evil 4 et l'ajout de la technologie DLSS 3 à Forza Horizon 5. Enfin, ce pilote prêt à l'emploi offre une prise en charge complète de la technologie Ray Tracing de Cyberpunk 2077 : Overdrive Mode.



Bugs corrigés



- Problèmes de stabilité de l'application Adobe avec 531.18 [4008751]

- Crash d'Enscape au démarrage avec 531.18 [4008190]

- Beamr - Problème avec l'encodage AV1 en mode PTD=0 [3981172]

- Derivative TouchDesigner - NVAR : plantage lors de l'utilisation du suivi multi-personnes [3808674]

- [Forza Horizon 5] Artéfacts de type arc-en-ciel dans le jeu après la mise à jour du pilote [3839021]

- [Portal avec RTX] Le paramètre "Background application max frame rate" est activé lorsque le jeu est en cours d'affichage [3897352]

- Désactiver le profil Horizon Zero Dawn Resizable Bar sur les plateformes Intel [3759681].



