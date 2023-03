CORSAIR annonce la sortie de l’écran XENEON 27QHD240 OLED.



CORSAIR annonce aujourd'hui un nouvel ajout à sa gamme d'écrans gaming très performants : le XENEON 27QHD240 OLED. Associant la dernière technologie d'écran LG OLED au style et aux performances caractéristiques de CORSAIR, le XENEON 27 OLED présente de superbes niveaux de noirs, des pixels OLED auto-éclairés et un taux de rafraîchissement fulgurant de 240 Hz, le tout dans un format 27″ 2 560 x 1 440 permettant d'afficher de façon optimale tous les contenus de votre PC.







Dans l’esprit du partenariat étroit entre CORSAIR et LG Display, le XENEON 27 OLED est doté d’un panneau OLED de 3e génération de pointe, équipé de la technologie META avec un réseau de micro-lentilles (MLA). Cette technologie innovante consiste à placer une lentille de focalisation renforçant la luminosité en face de chaque pixel, ce qui améliore considérablement la luminosité par rapport aux panneaux OLED des générations précédentes et fait briller les couleurs d’un éclat exceptionnel. La norme HDR10, le rapport de contraste de 1 500 000:1, la luminosité maximale de jusqu’à 1 000 nits et la gamme chromatique DCI-P3 de 98,5 % garantissent un superbe rendu des tons les plus clairs, des détails les plus sombres et des couleurs les plus nuancées, que vous soyez en pleine séance de jeu, de visionnage ou de création de contenu.



Le XENEON 27 OLED affiche des temps de réponse bien plus rapides que ceux des écrans gaming des générations précédentes. Avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 240 Hz, un temps de réponse de 0,03 ms et un temps pixel actif/inactif de 0,01 ms, le flou de mouvement est quasiment éliminé, pour obtenir des performances de gaming d’exception compatibles avec les deux standards NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium.



Le Xeneon 27 OLED offre également une grande variété d’options de personnalisation. La rotation de 60°, l’inclinaison de 22°, la hauteur réglable sur 100 mm (3,94″), la capacité de rotation de 90° sur le pied dans n’importe quel sens et l’option de montage sur un bras d’écran via le support VESA standard facilitent l’intégration du XENEON 27 OLED dans une configuration existante, ou en font la pièce maîtresse d’une nouvelle configuration.







Que votre configuration soit axée sur PC ou intègre une console, le XENEON 27 OLED possède toutes les connexions nécessaires. La paire de ports HDMI 2.1, le port DisplayPort 1.4 et l’entrée USB Type-C DP Alt-Mode permettent de connecter l’écran à quatre appareils différents à la fois (et d’en afficher deux simultanément avec les modes picture in picture or picture by picture), tandis que le port USB 3.1 Type-C et quatre ports USB 3.1 facilitent la connexion du XENEON 27 OLED à des ordinateurs entièrement équipés.



Les commandes accessibles à l’avant comprennent également un capteur de proximité innovant afin de vous guider vers le bon bouton pour les fonctions de marche/arrêt, de sélection d’entrée et de commande par joystick On Screen Display (OSD).



Tout comme son congénère XENEON FLEX 45 OLED, le XENEON 27 OLED possède plusieurs techniques de protection anti burn-in afin de conserver une image limpide, même après une utilisation prolongée de la superposition, de l’interface utilisateur ou du système d’exploitation, tout en étant couvert par une garantie complète de trois ans contre le burn-in et les pixels morts.



Intégrant les avancées en termes de performances et la qualité d’image d’OLED dans un écran 27″, le XENEON 27 OLED montre tout ce que votre PC peut accomplir de façon optimale.



Disponibilité



Le nouvel écran CORSAIR XENEON 27 OLED est exposé tout au long de l’événement PAX East 2023, au stand CORSAIR #18031.



Les clients pourront commander l’écran XENEON 27 OLED sur la boutique en ligne CORSAIR et sélectionner des partenaires de distribution en mai 2023.



Pour en savoir plus sur l’écran XENEON 27QHD240 OLED, rendez-vous sur la page : Cliquez ICI.



CORSAIR