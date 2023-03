MSI lance le SSD SPATIUM M570 HS PCIe 5.0 NVMe.



MSI, première marque mondiale de matériel pour PC de jeu, annonce le lancement du modèle next-gen de sa gamme de produits SSD - SPATIUM M570 PCIe 5.0 NVMe M.2 HS. Avec la même attitude " gamers' first " qui a fait la grandeur des produits MSI, MSI continue de repousser les limites pour libérer des performances de stockage de niveau supérieur avec la dernière technologie de contrôleur PCIe Gen 5 et la flash 3D NAND de pointe, fournissant des vitesses de lecture/écriture jusqu'à 1,5 fois plus rapides par rapport aux SSD de la génération précédente. Sur le SPATIUM M570, le dissipateur thermique en aluminium de couleur bronze améliore la dissipation de la chaleur afin de soutenir les vitesses de transfert pour les professionnels, les créateurs de contenu et les joueurs afin de gagner de précieuses millisecondes sur la latence ou de traiter des gigaoctets de fichiers. Parmi les autres technologies d'amélioration des performances, citons la mémoire tampon DRAM et la mémoire cache SLC.







Le SPATIUM M570 HS est doté de la dernière technologie de contrôleur PCIe Gen 5, d'une mémoire flash 3D NAND de haute qualité et d'un système de refroidissement avancé, ce qui lui permet de faire un bond sensationnel en termes de performances de stockage et d'atteindre des taux de transfert extrêmes allant jusqu'à 10 000 Mo/s en lecture et écriture séquentielles pour les professionnels, les créateurs de contenu et les joueurs les plus exigeants, le tout dans une installation aisée. Doté d'un dissipateur thermique en aluminium de couleur bronze, la structure à ailettes empilées dissipe efficacement la chaleur du M570 et maintient un débit maximal en cas de charge de travail élevée. Conforme à la norme NVMe 2.0 et au facteur de forme M.2 2280, le SPATIUM M570 HS offre des performances optimales et une durabilité à long terme dans des variantes de capacité de 1 To et 2 To. Le SPATIUM M570 HS prend en charge une gamme complète de fonctions de correction des erreurs de données, notamment le LPDC ECC et la protection des données E2E, offrant un TBW (Terabytes Written) élevé pour une excellente durabilité et longévité, soutenu par une garantie limitée de 5 ans.



Logiciel avancé pour la surveillance de l'état des disques SSD et la sauvegarde des données grâce à Actiphy







MSI propose une solution logicielle avancée de surveillance de l'état du système et de sauvegarde des données, intégrée à MSI Center. En utilisant le centre MSI, l'utilisateur peut voir des informations complètes sur l'état du SSD, y compris la santé du disque, la capacité utilisée et la température de fonctionnement actuelle. En outre, MSI s'est associé à Actiphy, une solution de sauvegarde de données de premier plan, pour permettre aux utilisateurs qui achètent et installent des disques SSD MSI dans leur système PC de créer des sauvegardes.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP