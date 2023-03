Turtle Beach dévoile le casque de jeu Stealth Pro.



Saluons le nouveau roi de l'audio sans fil ultra-premium pour le jeu ! Le fabricant d'accessoires de jeu Turtle Beach Corporation a dévoilé aujourd'hui son nouveau casque de jeu multiplateforme sans fil phare : le Turtle Beach Stealth Pro. Le Stealth Pro de Turtle Beach apporte les meilleures caractéristiques de la marque de casques de jeu primés et best-sellers à votre multivers pour jouer sur Xbox, PlayStation, PC Windows, Mac, Nintendo Switch et appareils mobiles. Avec Stealth Pro, les joueurs bénéficieront d'un son de jeu de la plus haute qualité grâce à un ensemble assorti à la main de grands et puissants haut-parleurs Nanoclear de 50 mm, signature de Turtle Beach - avec 56 % de surface supplémentaire par rapport aux haut-parleurs de 40 mm des concurrents - pour plus de basses et une scène sonore vaste et immersive.







Le Stealth Pro offre également la suppression de bruit la plus efficace dans un casque de jeu, de la transparence totale du bruit où vous pouvez encore entendre le bruit de fond ambiant, à la réduction de bruit de 25 dB qui bloque la plupart des distractions afin que vous puissiez vous concentrer sur la victoire. Les joueurs ont également le choix d'utiliser les deux micros intégrés du Stealth Pro ou le micro perche amovible TruSpeak qui réduit les bruits de fond 10 fois plus que la concurrence. Les deux micros sont dotés de la technologie S.M.A.R.T. (Sonic Measurement Audio Reduction Tuning) de Turtle Beach, qui ne capte que votre voix, et rien d'autre.



Compatibilité multiplateforme



La Stealth Pro est conçue pour les jeux multiplateformes sur Xbox Series X|S et Xbox One, PS5 et PS4, Windows PC et Mac, Nintendo Switch et les appareils mobiles/tablettes avec Bluetooth.



Fidélité audio exceptionnelle



Les ingénieurs de Turtle Beach ont repoussé les limites de la fidélité audio pour créer le meilleur casque jamais conçu. Les puissants haut-parleurs Nanoclear de 50 mm, sélectionnés à la main, sont plus grands que ceux de la concurrence - 56 % de surface en plus par rapport aux haut-parleurs de 40 mm des concurrents - créant une réponse plus robuste dans les basses, et sont adaptés pour éliminer les différences subtiles entre les haut-parleurs gauche et droit. La cavité audio optimisée du Stealth Pro et le réglage logiciel actif produisent une scène sonore très détaillée pour un son surround 3D captivant, y compris Windows Sonic sur Xbox et Sony 3D Audio pour PS5.



Suppression active du bruit inégalée



Découvrez l'atténuation du bruit la plus efficace et la plus compétitive disponible dans un casque de jeu. Quatre microphones antibruit internes réduisent les niveaux de bruit de 25 dB, ce qui permet au Stealth Pro de s'adapter à toutes les situations. Que les joueurs cherchent à éliminer les distractions ou à accentuer les sons ambiants pour une transparence sonore presque totale, les réglages de l'atténuation du bruit peuvent être effectués à l'aide de l'application Turtle Beach Audio Hub, ou en mappant les niveaux de contrôle de l'atténuation du bruit sur la molette du casque.



S.M.A.R.T. Noise-Cancelling TruSpeak Boom Microphone



Fini le temps où les bruits de fond gênants et dérangeants perturbaient votre session de jeu. Les ingénieurs de Turtle Beach ont conçu un microphone spécialement conçu pour capter uniquement votre voix, réduisant jusqu'à 97 % des bruits de fond, soit une efficacité jusqu'à 10 fois supérieure à celle de la concurrence. Doté d'une directivité cardioïde et de la technologie antibruit S.M.A.R.T. (Sonic Measurement Audio Reduction Tuning) de Turtle Beach, le microphone TruSpeak nouvelle génération s'adapte activement aux bruits ambiants pour ne laisser passer que votre voix.





Les coussins en similicuir et en mousse à mémoire de forme de première qualité, dotés de la technologie ProSpecs brevetée de Turtle Beach, offrent un confort accru, tandis que le bandeau et le cadre renforcés en acier garantissent la longévité du Stealth Pro. Des fonctionnalités supplémentaires telles que le contrôle variable du micro, l'audition surhumaine, les préréglages audio et d'autres commandes de personnalisation sont disponibles via l'application Turtle Beach Audio Hub.



" Notre Stealth Pro est le summum absolu de l'audio pour le jeu, avec une qualité sonore, une réduction du bruit, une qualité de construction et un confort tout simplement inégalés ", a déclaré Juergen Stark, président-directeur général de Turtle Beach Corporation. "Non seulement l'audio de haute qualité du Stealth Pro surpasse tout ce qui existe sur le marché, mais tous vos paramètres sont enregistrés directement sur le casque et contrôlés dans l'application, ce qui vous permet d'emporter votre son personnalisé avec vous lorsque vous êtes en déplacement."



Stark poursuit : " Dès les premiers jours de son développement, notre équipe a comparé la qualité audio et l'atténuation du bruit du Stealth Pro à celles d'autres casques haut de gamme et l'a conçu pour surpasser la concurrence à tous les niveaux. Avec près de 50 ans d'expertise en matière d'innovation de pointe dans le domaine de l'audio pour PC et jeux, le Stealth Pro se dresse fièrement comme un phare que d'autres suivront désormais."



Microphones dissimulés S.M.A.R.T



La technologie antibruit S.M.A.R.T. alimente également deux microphones dissimulés qui assurent une conversation claire et concise, que vous soyez en déplacement ou que vous préfériez tout simplement ne pas avoir de micro sur perche.



Système de double batterie interchangeable



Deux batteries interchangeables d'une autonomie de plus de 12 heures assurent une alimentation continue, et une charge rapide de 15 minutes permet d'obtenir trois heures d'autonomie supplémentaires.



Émetteur et chargeur de batterie élégants et sans fil



La station émettrice à profil bas offre une connexion sans fil 2,4 GHz sans décalage, sert de station de charge pour les batteries et dispose d'un port USB-A intégré pour charger d'autres appareils.



Connexion sans fil sans décalage



Mise au point dans le laboratoire audio de Turtle Beach à San Diego (Californie), la solution sans fil 2,4 GHz sans décalage offre une portée sans fil allant jusqu'à 15 m et optimise le son du jeu et le chat en temps réel pour un jeu sans décalage.



Double connectivité Bluetooth 5.1



Écoutez simultanément votre propre musique, Discord ou prenez des appels tout en jouant sur Xbox, PlayStation, PC, Mac ou Nintendo Switch grâce au Bluetooth 5.1 et à la technologie de double connectivité de Turtle Beach.



Personnalisation audio basée sur une application pour les téléphones portables et les ordinateurs de bureau

Ajustez facilement les paramètres d'égalisation, définissez les niveaux de réduction du bruit et bien plus encore grâce à l'application Turtle Beach Audio Hub pour iOS et Android, ou Turtle Beach Audio Hub V2 pour Windows PCs et Mac.



Molette et bouton de mode amovibles



Personnalisez le Stealth Pro grâce à une molette et un bouton de mode réaffectables qui peuvent être assignés à des fonctions distinctes selon votre style de jeu à l'aide de l'application Turtle Beach Audio Hub.



Égaliseur 10 bandes avancé et améliorations du microphone

Concevez des égaliseurs audio personnalisés en fonction du type de jeu auquel vous jouez et réglez la sensibilité du microphone, le noise gate, les niveaux de contrôle du microphone et bien plus encore, le tout directement à partir de l'application Turtle Beach Audio Hub.



Confort supérieur



Les coussinets en mousse à mémoire de forme enveloppés de similicuir et dotés de la technologie brevetée ProSpecs de Turtle Beach, adaptée aux lunettes, assurent une étanchéité parfaite pour une meilleure isolation du bruit et un confort optimal tout au long de la journée.



Esthétique raffinée



Conçu pour les jeux, les déplacements, les voyages et tout ce qui se trouve entre les deux, le Stealth Pro présente un design raffiné et polyvalent, des finitions douces au toucher et une construction durable renforcée par de l'acier.



Audition surhumaine avancée



Les joueurs peuvent désormais basculer entre trois niveaux préréglés différents et ajuster l'intensité pour un large éventail de jeux.



Contrôle variable du micro



Évitez de crier grâce à la fonction Variable Mic Monitoring (ou sidetone) qui vous permet d'entendre et d'ajuster votre voix à travers le casque pendant que vous discutez.



Conception adaptée aux déplacements



L'étui de voyage inclus permet d'emporter facilement le Stealth Pro en déplacement ou de le ranger, et un câble USB-C supplémentaire vous permet de charger directement le casque lorsque vous êtes loin de l'émetteur.



Conçu pour les versions Xbox et PlayStation, le Stealth Pro est disponible en précommande sur www.turtlebeach.com et chez les revendeurs participants dans le monde entier au prix de 329.99 euros. Le Stealth Pro devrait prendre sa place sur le trône le 23 avril 2023.



