Lenovo annonce de nouveaux ordinateurs portables de jeu Legion optimisés par l'IA et de nouveaux moniteurs de jeu ultra-larges.



Lenovo a annoncé aujourd'hui la 8e génération d'ordinateurs portables Lenovo Legion Slim, permettant aux joueurs de profiter de la liberté que la nouvelle série a à offrir. La série Lenovo Legion Slim a pour but de permettre aux joueurs d'atteindre leurs objectifs de jeu tout en poursuivant leurs passions créatives, et il y a plus d'options que jamais parmi les nouveaux Lenovo Legion Slim 7i et 7 (16 po, 8 po), Lenovo Legion Slim 5i et 5 (16 po, 8 po) et - une toute nouvelle taille pour cette année - le Lenovo Legion Slim 5 (14 po, 8 po), qui élève la puissance et la portabilité de l'ordinateur portable à un tout nouveau niveau. Cette nouvelle génération de la série est également la première à intégrer la famille de puces Lenovo Artificial Intelligence (LA). Il s'agit de puces d'IA physiques intégrées qui alimentent le Lenovo AI Engine+, lequel ajuste dynamiquement les éléments thermiques du Lenovo Legion ColdFront 5.0 afin d'optimiser le refroidissement à la volée et de maintenir un rendement maximal avec un minimum de bruit.







Les portables Lenovo de la série Legion Slim sont conçus pour répondre aux besoins à multiples facettes des joueurs, avec une fente SD, la technologie de batterie à chargement rapide Windows 11, trois mois de Xbox Game Pass Ultimate gratuit, ainsi que l'accès au système audio immersif 3D Nahimic de SteelSeries, et Lenovo Vantage pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leurs machines. Offrant la tranquillité d'esprit, le service de soutien Legion Ultimate de Lenovo est disponible 24 heures sur 24 avec un soutien technique, des conseils et de l'aide pour que les joueurs ne perdent pas le nord, et avec Legion Arena, les utilisateurs peuvent créer leur centre de jeu ultime avec tous leurs titres accessibles en un seul endroit plutôt que d'avoir à passer d'une application à l'autre. En outre, les joueurs qui souhaitent élargir leurs horizons - au sens propre du terme - peuvent se réjouir du nouvel écran incurvé ultra-large Lenovo Legion R45w-30 de 44,5 po 32:9 et du nouveau moniteur de jeu Lenovo Legion Y34wz-30 qui offre une clarté extrême et des couleurs vives grâce à son panneau mini-LED rétroéclairé de 34 po.







"Lenovo a toujours cru qu'il fallait donner aux joueurs la possibilité de choisir l'appareil qui convient le mieux à leurs performances et à leur mode de vie", a déclaré Jun Ouyang, vice-président et directeur général du segment des produits de consommation de Lenovo, Intelligent Devices Group. "La nouvelle série d'ordinateurs portables de jeu Lenovo Legion Slim, ainsi que les séries Lenovo Legion Pro, Legion Towers et les appareils de jeu Lenovo LOQ, complètent notre portefeuille de jeux avec des options personnalisables qui s'adressent aux joueurs ayant un large éventail d'objectifs de jeu."







Les Lenovo Legion Slim 7i et 7 (16",8) : Les ordinateurs portables de jeu de 16 pouces les plus agiles au monde, dotés d'une intelligence artificielle



La dernière série Lenovo Legion Slim 7 de 8e génération est conçue pour répondre aux exigences des joueurs qui ont besoin d'un ordinateur portable capable de faire tourner des titres AAA avec facilité, tout en étant suffisamment agile pour gérer d'autres tâches telles que le streaming, la création de contenu ou l'informatique professionnelle. Disponibles avec Windows 11 et jusqu'à un processeur Intel Core i9-13900H de 13e génération dans le Lenovo Legion Slim 7i ou jusqu'à un processeur AMD Ryzen 9 7940HS dans le Lenovo Legion Slim 7, tous deux sont équipés d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 et jusqu'à 32 Go de RAM DDR5 à 5600 MHz qui donnent vie à des mondes créés et explorés sur leur écran de jeu Lenovo PureSight de 16 pouces au format 16:10. Avec un écran WQXGA 240 Hz VRR 500nit pour ceux qui apprécient les temps de réponse rapides dans leurs sessions de jeu, ou un écran 3.2K 165 Hz VRR 430nit avec 100% DCI-P3 pour les créateurs qui exigent les résolutions et la gamme de couleurs les plus élevées pour leur flux de travail, les options d'affichage Lenovo PureSight gaming peuvent répondre aux exigences les plus strictes de l'utilisateur.



Les ordinateurs portables sont conçus pour rester froids même en cas de forte charge, grâce au système thermique avancé ColdFront 5.0 de Lenovo Legion, qui comprend des caloducs hybrides en cuivre quadruple, un composé thermique à changement de phase et un tout nouveau système d'admission d'air et de ventilateur à 90 pales - ce qui se traduit par un bruit de ventilateur de seulement 48 dB en mode performance. Les températures sont poussées encore plus loin grâce à la puce Lenovo LA AI embarquée, qui ajuste dynamiquement les performances thermiques pour maximiser les taux de rafraîchissement et minimiser le bruit, ce qui permet aux Lenovo Legion Slim 7i et 7 d'atteindre jusqu'à 140 W TDP.



La batterie de 99,99Whr - la plus grande autorisée dans la cabine interne de la plupart des avions - permet aux utilisateurs de travailler sans interruption lorsque l'inspiration les frappe avec jusqu'à 10 heures d'autonomie. Alors que la charge super rapide permet une charge complète en seulement 80 minutes via un adaptateur Slim de 230 W, les deux ports USB-C prennent en charge une charge de 140 W ainsi que DisplayPort 1.4. Le Wi-Fi 77 est pris en charge grâce à la carte Filogic 380 Wi-Fi 7 de MediaTek, ce qui fait de la série Lenovo Legion Slim 7 l'un des premiers ordinateurs portables compatibles Wi-Fi 7 au monde et conçus pour que les vitesses Internet lentes ne soient pas un goulot d'étranglement pour réussir.



Le clavier Lenovo Legion TrueStrike de taille normale est doté d'un pavé numérique complet, de grandes touches fléchées et d'une course de touche de 1,5 mm conçue pour une frappe fluide pendant de longues sessions. Le clavier est personnalisable grâce à des touches WASD interchangeables et à l'éclairage RVB par touche du Lenovo Legion Spectrum. Il est également disponible avec un rétroéclairage blanc pour ceux qui recherchent une esthétique plus discrète. Toute cette puissance de calcul est logée dans un châssis entièrement métallique (17,99 mm au point le plus fin) disponible en Storm Grey ou Glacier White, et pèse moins de 2 kg, ce qui fait des Lenovo Legion Slim 7i et 7 les ordinateurs portables Lenovo Legion Slim les plus agiles à ce jour.



Lenovo Legion Slim 5i et 5 (16", 8) : Les ordinateurs portables de jeu de 16 pouces les plus portables au monde, optimisés pour l'IA



Lenovo Legion croit qu'il faut donner plus de choix et de flexibilité aux joueurs, et c'est ce qui ressort des nouveaux modèles de 8e génération de la gamme Legion, les Lenovo Legion Slim 5i et 5. Le choix commence par la taille de l'ordinateur portable : les Lenovo Legion Slim 5 et 5i sont disponibles en 16 pouces, et il existe même un Lenovo Legion Slim 5 de 14 pouces doté d'un écran OLED.



Le Lenovo Legion Slim 5i est disponible avec un processeur Intel Core i7-13700H de 13e génération, tandis que le Lenovo Legion Slim 5 est disponible avec un processeur AMD Ryzen 9 7840HS. Les deux modèles sont disponibles avec un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 pour ordinateur portable. Le Legion ColdFront 5.0 maintient les sessions de jeu au frais et en silence, tout en aidant à prévenir l'étranglement, grâce à ses caloducs et ailettes en cuivre hybride plus grands, à son composé thermique à changement de phase, à ses entrées et sorties d'air accrues, ainsi qu'à son système de ventilateur turbocompressé 12 V à double polymère liquide.



La puce LA1 AI, qui équipe le Lenovo AI Engine+, contrôle les températures pour répartir dynamiquement les watts entre le CPU et le GPU afin d'optimiser les performances et de minimiser le bruit des ventilateurs. La puce LA associée à des options de GPU à haut rendement comme le GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 4070 permet au Lenovo Legion Slim 5i de produire jusqu'à 160 W TDP, ce qui est parfait pour les joueurs qui ne veulent pas sacrifier la puissance dans le feu de l'action. Des options de GPU à plus faible puissance sont également disponibles et permettent d'amincir le châssis de l'ordinateur portable (jusqu'à 19,7 mm au point le plus fin) pour les joueurs qui souhaitent un ordinateur portable aussi léger que puissant, avec un poids de 2,3 kg. Tous les portables Lenovo Legion Slim 5 peuvent être configurés avec jusqu'à 32 Go de mémoire vive DDR5 5600Mhz, extensible jusqu'à 64 Go en option. Sous le couvercle métallique, l'écran de jeu Lenovo PureSight WQXGA 16:10 500nit de 16 pouces avec VRR jusqu'à 240 Hz permet à la puissance graphique et à la vitesse des composants internes de donner vie aux jeux.



La batterie jusqu'à 80Wh offre jusqu'à 8 heures d'autonomie et prend en charge la charge super rapide, ce qui signifie moins de temps de charge et plus de temps en déplacement. Et avec un port USB-C qui prend en charge une charge de 140 W, n'hésitez pas à laisser la brique de charge Slim à la maison pour encore plus de portabilité. Le clavier Legion TrueStrike de taille normale est personnalisable avec des touches WASD remplaçables ainsi qu'un éclairage Legion Spectrum RGB à 4 zones, ajoutant une touche saisissante au châssis Storm Grey ou Misty Grey. Un clavier rétroéclairé entièrement blanc est disponible pour un look plus discret.



Des écrans de jeu qui se transforment en outils de productivité dans un monde de travail hybride



La nouvelle paire d'écrans de jeu Lenovo Legion offre deux visuels ultra-larges pour des jeux immersifs. Lorsqu'il est temps de passer du jeu à la productivité, les moniteurs de jeu Lenovo Legion Y34wz-30 et R45w-30 offrent la flexibilité multitâche de PIP/PBP, KVM, ainsi que la technologie True Split de Lenovo, qui permet de diviser l'écran en deux moniteurs discrets avec un seul câble d'entrée. Une entrée RJ45 haute vitesse 2,5G intégrée aux deux moniteurs assure des connexions plus solides, plus fluides et plus stables pendant les sessions de jeu et les réunions. Les deux écrans sont compatibles avec le logiciel Artery de Lenovo, qui offre aux joueurs des fonctions avancées leur permettant de régler exactement leur écran, ainsi que des outils de jeu qui donnent aux joueurs un avantage supplémentaire.







Les joueurs qui exigent des couleurs, un contraste et une vitesse précis n'ont pas besoin de chercher plus loin que le nouveau moniteur de jeu Lenovo Legion Y34wz-30. Le panneau mini-LED incurvé WQHD DisplayHDR 1000 de 34 pouces offre un contraste réaliste entre les ombres profondes et la luminosité vive. Avec 125 % de sRGB, 95 % de profondeur de couleur DCI-P3 10 bits et une précision des couleurs Delta E<2, la seule chose floue à propos du Y34wz-30 est la ligne entre le virtuel et la réalité. Le taux de rafraîchissement de 180 Hz (overclocké) et le temps de réponse MPRT de 1 ms garantissent une fluidité de jeu sans compromis. Le Lenovo Legion Y34wz-30 prend également en charge une puissance de 140 W via USB-C, permettant d'alimenter des ordinateurs portables ou d'autres appareils, ainsi que HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 et un hub USB pour prendre en charge toute une série de connexions.







Le nouveau moniteur de jeu Lenovo Legion R45w-30 - le dernier moniteur à écran large 32:9 de 44,5 pouces de Lenovo - est un excellent choix pour les joueurs et les créateurs à la recherche d'une surface d'écran supplémentaire pour s'immerger totalement dans leurs jeux et leurs flux de travail. L'écran 120 % sRGB, 115 % DCI-P3 atteint une luminosité de 500 nits et son taux de rafraîchissement de 165 Hz peut être overclocké à 170 Hz, ce qui se traduit par une expérience de jeu plus fluide et plus encapsulante. Les temps de réponse MPRT de 1 ms garantissent que les jeux rapides se déroulent naturellement et sans effort. La prise en charge d'AMD FreeSync Premium Pro et de la nouvelle technologie Adaptive Sync minimise le déchirement de l'écran tout en maximisant le HDR, ce qui se traduit par une expérience de jeu véritablement immersive. Le Lenovo Legion R45w-30 prend en charge l'USB-C gen 2 avec 75 W de puissance intelligente, l'HDMI 2.1, le DisplayPort 1.4, et dispose d'un hub USB et de ports de sortie audio pour prendre en charge n'importe quelle configuration d'accessoires.



Prix et disponibilité



- Le Lenovo Legion Slim 7i (16", 8) avec processeur Intel Core sera proposé à partir de 1 769.99 Dollars et devrait être disponible à partir d'avril 2023.

- Le Lenovo Legion Slim 7 (16", 8) avec processeur AMD Ryzen sera proposé à partir de 1 769.99 Dollars et devrait être disponible à partir de mai 2023.

- Le Lenovo Legion Slim 5i (16", 8) avec processeur Intel Core sera proposé à partir de 1 349.99 Dollars et devrait être disponible à partir d'avril 2023.

- Le Lenovo Legion Slim 5 (16", 8) avec processeur AMD Ryzen sera proposé à partir de 1 199.99 Dollars et devrait être disponible à partir de mai 2023.

- Le Lenovo Legion Slim 5 (14", 8) avec processeur AMD Ryzen devrait être disponible à partir d'octobre 2023, les prix locaux devant être dévoilés ultérieurement.

- Le moniteur Lenovo Legion R45w-30 sera proposé à partir de 999.99 Dollars et devrait être disponible à partir d'août 2023.

- Le moniteur Lenovo Legion Y34wz-30 sera proposé à partir de 1 199.99 Dollars et devrait être disponible à partir de juillet 2023.



