AMD nous propose les RADEON SOFTWARE Adrenalin Edition : 23.2.2. WHQL.



AMD a publié aujourd'hui la dernière version de ses pilotes Adrenalin. La version 23.3.2 WHQL est accompagnée d'une optimisation pour les jeux suivants :





"Resident Evil 4" Remake



Ainsi que le jeu :





"The Last of Us Part 1"



Il introduit la prise en charge de certaines nouvelles extensions de l'API Vulkan. Un plantage d'application a été constaté avec la collection "Uncharted : Legacy of Thieves" Collection sur certains GPU tels que la Radeon RX 6700 XT, a été corrigé. Un autre plantage d'application de ce type avec "Genshin Impact" sur la RX 6750 XT a été corrigé. Un problème de corruption de l'affichage avec "It Takes Two" sur les GPU de la série RX 7000 a été corrigé. Un écran noir remarqué lors de l'utilisation du client Parsec avec le réglage du décodeur AMD a été corrigé. La baisse intermittente de l'utilisation du GPU avant la fin du test avec Performance Tuning Stress Test a été corrigée.



Points forts



Prise en charge de :



- Resident Evil 4 Remake,

- The Last of Us Part 1,

- Extensions Vulkan supplémentaires. Cliquez ici pour plus d'informations.



Problèmes corrigés



- Un plantage de l'application peut être observé en jouant à UNCHARTED : Legacy of Thieves Collection sur certains produits graphiques AMD, tels que la Radeon RX 6700 XT.

- Un plantage d'application peut être observé en jouant à Genshin Impact sur certains produits graphiques AMD, tels que la Radeon RX 6750 XT.

- Une corruption peut être observée en jouant à It Takes Two sur les GPU de la série Radeon RX 7000.

- Un échec de connexion ou un écran noir peut être observé en utilisant le client Parsec avec les paramètres du décodeur AMD.

- Le test de stress de réglage des performances peut, par intermittence, réduire l'utilisation du GPU avant la fin du test.

- La superposition des mesures de performance peut se redimensionner par intermittence sur l'écran de certains produits graphiques AMD tels que le Radeon RX 6600M.

- La superposition des mesures de performance peut présenter des unités manquantes lorsqu'elle est activée, ou être tronquée après avoir modifié les paramètres de mise à l'échelle de l'affichage.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



