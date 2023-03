Lancement de l'ordinateur portable OLED ASUS ProArt Studiobook Pro 16 avec GPU NVIDIA RTX 3000 Ada Gen.



ASUS présente à la NVIDIA GTC le nouvel ordinateur portable ProArt Studiobook Pro 16 OLED équipé du GPU NVIDIA RTX 3000 Ada Generation Laptop pour les professionnels mobiles de la création.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Station de travail mobile ProArt Studiobook Pro 16 OLED à la pointe de la technologie



ASUS révèle que les nouvelles stations de travail portables telles que le ProArt Studiobook Pro 16 OLED supporteront entièrement les GPU NVIDIA RTX 3000 Ada Generation Laptop pour les créateurs professionnels. Avec les derniers cœurs CUDA, cœurs RT, cœurs Tensor et technologies d'encodage, les nouveaux GPU NVIDIA RTX pour ordinateurs portables offrent jusqu'à 2 fois plus de performances et d'efficacité énergétique que la génération précédente pour accélérer les graphismes, le ray tracing et l'IA pour les créateurs, les designers et les ingénieurs en déplacement.



L'ordinateur portable NVIDIA Studio est également équipé d'écrans tactiles OLED 120 Hz aux couleurs vives, de la technologie thermique ASUS IceCool Pro, d'une mémoire et d'un stockage ultra-rapides pour booster les workflows. Ils permettent de réaliser les tâches les plus difficiles, telles que la création de contenu 3D photoréaliste, grâce aux fonctionnalités avancées du GPU, notamment le ray tracing et l'accélération de l'IA. Cela garantit un travail fluide sur la modélisation 3D complexe, le montage vidéo haute résolution et la diffusion en direct de haute qualité.



Caractéristiques techniques



- Modèle : ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7604),

- Couleur : Noir minéral,

- Processeur : Intel Core i9-13980HX Processeur 2.2 GHz (36 Mo Cache, jusqu'à 5.6 GHz, 24 cœurs, 32 Threads),

- Graphique : GPU NVIDIA RTX™ 3000 Ada Generation Laptop (jusqu'à 2160MHz Boost Clock 130W de puissance graphique maximale avec Dynamic Boost,

- 8 Go GDDR6), Intel® UHD Graphics,

- Écran : 16.0 pouces, 3.2K (3 200 x 2000) OLED 16:10, temps de réponse 0.2ms, taux de rafraîchissement 120Hz, 500nits, 550nits HDR peak brightness, 100 % DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Glossy display, 70 % less harmful blue light, SGS Eye Care Display, Touch screen, (Screen-to-body ratio)87%, With stylus support,

- Mémoire : Jusqu'à 64 Go (2×32 Go) DDR5 SO-DIMM,

- Stockage : Jusqu'à 4 To + 4 To M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance RAID0 SSD.



Ports E/S :



- 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A,

- 2x Thunderbolt 4 prend en charge l'affichage/la livraison d'énergie,

- 1x HDMI 2.1 FRL,

- 1x prise audio combinée 3,5 mm,

- 1x casque d'écoute/casque,

- 1x RJ45 Gigabit Ethernet,

- 1x DC-in,

- Lecteur de carte SD Express 7.0,

- Pavé tactile et clavier : Clavier chiclet rétroéclairé avec touches numériques, course des touches de 1,4 mm, pavé tactile de précision,

- Caméra : Caméra FHD avec fonction IR pour prendre en charge Windows Hello avec obturateur de confidentialité,

- Réseau : Wi-Fi 6E + BT 5.0,

- Batterie : 90WHrs, 4S1P, 4 cellules Li-ion,

- Poids : 2,40 kg,

- Dimensions de l'appareil : 35,60 x 27,10 x 2,09~2,39cm,

- Technologie exclusive ASUS : Protection antimicrobienne ASUS,

- Qualité militaire : norme militaire US MIL-STD 810H,

- Accessoires inclus : Sac à dos, stylet (ASUS Pen 2.0 SA203H-MPP2.0 support).



ASUS n'a pas révélé de prix à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour en savoir plus sur le ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7604), rendez-vous sur ASUS.com.



