Les blocs d'alimentation ENERMAX REVOLUTION D.F. 2 1050W et 1200W ajoutés à la gamme.



ENERMAX annonce les nouveaux modèles 1050W et 1200W de la série REVOLUTION D.F. 2, récemment sortie. Les ENERMAX REVOLUTION D.F. 2 ont un format compact et une efficacité 80 PLUS Gold. Ces blocs d'alimentation sont dotés d'une conception de câble entièrement modulaire, mais il leur manque les connecteurs 12VHPWR pour prendre en charge les dernières cartes graphiques haut de gamme.









Communiqué de presse



ENERMAX annonce que sa toute nouvelle alimentation entièrement modulaire certifiée 80 Plus Gold, les modèles REVOLUTION D.F. 2 1050W et 1200W sont maintenant disponibles à l'achat en ligne. Les nouveaux membres deviennent immédiatement l'une des plus petites alimentations ATX kilowatts du marché avec seulement 140 mm de profondeur, ce qui lui permet de s'adapter à la plupart des boîtiers PC du marché et laisse plus de place dans le système pour un meilleur flux d'air et un meilleur potentiel de gestion des câbles.



Comme la puissance de traitement des processeurs et des cartes graphiques a augmenté, les modèles REVOLUTION D.F. 2 1050W et 1200W optimisent la puissance de crête en watts pour atteindre jusqu'à 200%. La conception à rail unique empêchera également toute forme de division de la puissance au milieu, ce qui rendra l'overclocking plus réalisable. Le ventilateur haute performance de 120 mm à palier dynamique à l'intérieur de l'alimentation fournit d'excellentes performances de refroidissement avec un niveau de bruit et de vibration extrêmement faible, et la technologie ENERMAX Semi-Fanless arrêtera le ventilateur de tourner et s'éteindra complètement lors d'une charge minimale.



La série d'alimentations ENERMAX REVOLUTION D.F. 2 est construite avec des condensateurs électrolytiques 100% japonais avec une conversion DC-to-DC, et la conception avancée du LLC et du redresseur synchrone assure des performances fiables. Équipé de la technologie ENERMAX Dust Free Rotation, le ventilateur évacue les poussières indésirables lors de la mise sous tension afin d'éviter toute perturbation future et d'assurer une alimentation stable pendant des années. Avec des spécifications améliorées et un rendement de 92%, le REVOLUTION D.F. 2 est prêt pour les derniers processeurs Intel Core ou AMD Ryzen 7000 et les cartes graphiques haut de gamme.



Prix et disponibilité



Les modèles ENERMAX REVOLUTION D.F. 2 1050W et 1200W sont maintenant disponibles chez Newegg, chez les revendeurs partenaires et dans la boutique ENERMAX USA.



Les Prix :



- ENERMAX REVOLUTION D.F. 2 1050 W : 169.99 Dollars - Cliquez ICI.

- ENERMAX REVOLUTION D.F. 2 1200 W : 199.99 Dollars - Cliquez ICI.



VORTEZ