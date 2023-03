Thermalright dévoile le dissipateur thermique HR-10 2280 M.2 SSD avec deux caloducs de 5 mm pour une performance de refroidissement optimale.



Thermalright a annoncé le lancement de son nouveau dissipateur thermique pour SSD M.2, le "HR-10 2280". Équipée de caloducs en forme de U de φ5mm x 2, la plaque de base transfère efficacement la chaleur générée par le SSD vers le dissipateur thermique, offrant ainsi des performances de refroidissement impressionnantes.















La largeur réduite du produit (23,7 mm) minimise les interférences avec les fentes d'extension adjacentes. Cependant, après avoir examiné l'image d'installation fournie par la société, il apparaît que dans certains cas, le dissipateur thermique peut interférer avec les grands refroidisseurs de CPU. Le HR-10 2280 est de couleur argent, mesure 23,7 mm de largeur, 90,3 mm de profondeur, 43,8 mm de hauteur et pèse 85 g. Le produit est assorti d'une garantie de 6 ans.



Pour plus d'informations, visitez leur site web.



