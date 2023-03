Palit annonce les cartes graphiques GeForce RTX 4080 et RTX 4070 Ti JetStream Series.

Palit annonce les cartes graphiques GeForce RTX 4080 et RTX 4070 Ti JetStream Séries.



Palit Microsystems Ltd., premier fabricant de cartes graphiques, a le plaisir d'annoncer les GeForce RTX 4080 et RTX 4070 Ti JetStream Series construites avec l'architecture ultra efficace NVIDIA Ada Lovelace. Sobre, silencieuse, mais puissante. Le Palit GeForce RTX 40 JetStream, habillé de noir de jais avec des motifs géométriques, démontre un design axé sur la performance qui reste l'essentiel pour réaliser n'importe quelle application de jeu ou de création. Sans lumières tape-à-l'œil, la JetStream révèle la philosophie du " Moins, c'est plus ". Son approche furtive est destinée aux utilisateurs qui préfèrent la fonction à la forme, ou qui ont envie de garder leur PC dans l'obscurité. La conception discrète du JetStream cache une véritable merveille d'ingénierie qui offre une solution thermique impeccable et un fonctionnement silencieux.



















Pour garantir des performances aérodynamiques supérieures, le système de refroidissement Gale Hunter Fan est conçu pour offrir un flux d'air concentré et fluide. Une base en cuivre ultra-large collée au GPU et à la VRAM absorbe efficacement la chaleur, ce qui permet de contrôler en permanence la température du GPU. Le modèle possède également une plaque arrière en métal assortie avec des découpes à ratio d'or pour dissiper l'air chaud tout en fournissant une rigidité supplémentaire. Le GeForce RTX 40 JetStream intègre entièrement les technologies révolutionnaires de NVIDIA telles que NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex et NVIDIA Broadcast. Les consommateurs profiteront de visuels immersifs et d'un processus de création amélioré par l'IA sans faire de compromis sur les performances. Laissez le JetStream être votre compagnon furtif pour accomplir les tâches les plus exigeantes en toute simplicité.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP