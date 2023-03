G.Skill annonce le clavier KM250 RGB à 65 %.



G.SKILL International Enterprise Co, Ltd, la première marque mondiale de mémoire d'overclocking et de composants PC performants, annonce le clavier mécanique compact KM250 RGB 65% avec un design à 67 touches. Doté de keycaps PBT à double injection, de keyswitches remplaçables à chaud, d'un câble USB Type-C détachable, d'un bouton de réglage du volume et d'un rétroéclairage RGB contrôlé par touches de raccourci, le KM250 RGB est un clavier mécanique portable et personnalisable qui offre confort, commodité et style pour une utilisation quotidienne.















Conçu pour durer, le clavier mécanique KM250 RGB est livré avec des capuchons de touches en PBT pudding à double injection qui sont résistants à l'usure. De plus, le KM250 RGB est conçu avec des keyswitches remplaçables à chaud, ce qui vous permet de passer à votre type de keyswitch préféré (compatible 3 ou 5 broches) à partir des keyswitches Kailh Red inclus. Le clavier KM250 RGB est conçu pour la portabilité et la facilité d'utilisation. Doté d'un câble USB Type-C tressé détachable pour une connectivité aisée, d'un bouton de réglage du volume pour ajuster ou couper facilement le volume du système, et mesurant seulement 32,7 cm de large, le KM250 RGB est une solution de clavier peu encombrante, idéale pour la saisie quotidienne ou le jeu.



Créé pour le confort et le style



Doté d'un support à deux niveaux permettant de régler l'angle d'inclinaison du clavier le plus confortable pour vous, ainsi que d'un rétroéclairage RVB contrôlé par touches de raccourci, le KM250 RGB est personnalisable et s'intègre visuellement à n'importe quelle configuration de bureau.



Disponibilité et prix



Le clavier mécanique KM250 RGB 65 % (67 touches) est actuellement disponible sur Amazon.com, au prix de 54.99 Dollars.



TECHPOWERUP