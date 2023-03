Aliens : Dark Descent : première bande-annonce de gameplay, date de lancement confirmée en juin 2023.







Découvrez la première bande-annonce de gameplay d'Aliens : Dark Descent, qui annonce que le jeu d'action tactique en temps réel sera lancé sur PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One et PC le 20 juin 2023. Voici un premier aperçu du prochain jeu de stratégie, qui proposera une histoire originale se déroulant dans l'univers d'Alien. Dans cette bande-annonce de gameplay, nous apprenons que notre vaisseau s'est écrasé sur la planète Lethe, et que vous devrez enquêter sur une épidémie de Xénomorphes.







Aliens : Dark Descent nous met au défi de recruter et de faire évoluer une escouade de Marines Coloniaux tout en explorant la dangereuse planète. Déployez votre équipe de manière stratégique pour vous frayer un chemin en toute sécurité dans la zone, mais soyez prudent car la mort est permanente.







Dans Aliens : Dark Descent, commandez une escouade de Marines coloniaux endurcis pour mettre fin à une terrifiante épidémie de Xénomorphes sur la lune Lethe. Dirigez vos soldats dans des combats en temps réel contre des Xénomorphes emblématiques, des agents malhonnêtes de l'insatiable Weyland-Yutani Corporation et une foule de créatures terrifiantes inédites dans la franchise Alien.



Un petit trailer du jeu : Cliquez ICI.



Vous êtes le commandant. Ils sont votre arme.



Infiltrez de vastes niveaux ouverts et anéantissez les ennemis avec votre escouade, en envoyant des ordres de manière stratégique et intuitive par simple pression d'un bouton. Soyez prudent, car la mort est permanente et vos ennemis adapteront leurs tactiques à vos actions tout en vous traquant. Forgez des chemins uniques pour survivre, en découvrant des raccourcis, en créant des zones de sécurité et en installant des traqueurs de mouvements dans un monde persistant où vos actions ont un impact permanent sur les niveaux.











Personnalisez votre escouade avec une sélection de classes différentes. Améliorez et spécialisez vos soldats avec des capacités uniques et un arsenal d'armes, d'armures et d'avantages, pour des missions aux enjeux élevés dans des territoires dangereux. Développez votre base pour rechercher de nouvelles technologies et améliorer encore votre escouade.







Gérez vos ressources avec sagesse et prenez des risques calculés pour déjouer la créature la plus mortelle que l'humanité ait jamais affrontée. Pourrez-vous, avec votre équipe, arrêter l'épidémie avant qu'il ne soit trop tard ?



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



