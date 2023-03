CORSAIR améliore les performances DirectStorage des SSD MP600 PRO LPX/NH/XT.







Le fabricant CORSAIR, spécialisé dans les périphériques et composants PC pour joueurs, propose depuis quelques jours un nouveau firmware pour certains SSD de la série MP600 PRO et plus exactement pour les modèles MP600 PRO LPX, MP600 PRO NH et MP600 PRO XT. Le MP600 PRO XT Hydro X Edition qui est compatible avec un refroidissement hydraulique est normalement également concerné.







Ce nouveau firmware est daté du 09/03/2023 et numéroté 31.0. D'après CORSAIR, il permet d'améliorer les performances de ces SSD MP600 PRO avec l'API Microsoft DirectStorage que les jeux vidéo DirectX 12 peuvent exploiter pour offrir aux joueurs une forte réduction des temps de chargement de leurs parties. Avec DirectStorage, le processeur graphique (GPU) peut en effet directement accéder à certains éléments graphiques des jeux comme les textures stockées sur un SSD sans passer par le processeur central (CPU) ce qui offre des performances de chargement bien meilleures.



Pour rappel, l'API DirectStorage est disponible aussi bien sous Windows 10 que sous Windows 11 mais ce dernier offrira de meilleurs performances avec cette API puisqu'il contient des optimisations supplémentaires dans la pile de stockage. L'usage d'un SSD PCIe NVMe pour stocker les fichiers du jeu est par ailleurs fortement recommandé pour véritablement exploiter la technologie DirectStorage ce qui ne sera pas le cas avec un simple SSD SATA. De plus, théoriquement, toutes les cartes graphiques compatibles avec le Shader Model 6.0 peuvent tirer partie de DirectStorage à condition de disposer de drivers graphiques récents. Chez NVIDIA toutefois, DirectStorage 1.1 ne fonctionne qu'avec les GeForce RTX 20/30/40 Series comme nous l'avons vu récemment. Enfin, du côté des jeux, seul le titre d'action Forspoken semble pour le moment avoir été prévu pour DirectStorage mais la liste s'allongera sûrement rapidement.



Pour mettre à jour le firmware des SSD CORSAIR MP600 PRO LPX/NH/XT en version 31.0, il suffit d'utiliser l'application SSD Toolbox qui a d'ailleurs été mise à jour au mois de mars en version 1.2.6.9 afin de corriger quelques bugs et d'améliorer la mise à jour du firmware des SSD USB comme l'EX100U ou le Flash Voyager GTX USB 3.0.



Les autres SSD MP600 de CORSAIR ne sont pas concernés par cette mise à jour : Force Series MP600 (R1 et R2), MP600 CORE, MP600 GS, MP600 PRO et MP600 PRO Hydro X.



SSD CORSAIR concernés par le firmware 31.0



- MP600 PRO LPX 500 Go (CSSD-F0500GBMP600PLP),

- MP600 PRO LPX 1 To (CSSD-F1000GBMP600PLP),

- MP600 PRO LPX 2 To (CSSD-F2000GBMP600PLP),

- MP600 PRO LPX 4 To (CSSD-F4000GBMP600PLP),

- MP600 PRO NH 500 Go (CSSD-F0500GBMP600PNH),

- MP600 PRO NH 1 To (CSSD-F1000GBMP600PNH),

- MP600 PRO NH 2 To (CSSD-F2000GBMP600PNH),

- MP600 PRO NH 4 To (CSSD-F4000GBMP600PNH),

- MP600 PRO NH 8 To (CSSD-F8000GBMP600PNH),

- MP600 PRO XT 1 To (CSSD-F1000GBMP600PXT),

- MP600 PRO XT 2 To (CSSD-F2000GBMP600PXT),

- MP600 PRO XT 4 To (CSSD-F4000GBMP600PXT),

- MP600 PRO XT 8 To (CSSD-F8000GBMP600PXT),

- MP600 PRO XT Hydro X Edition 2 To Gen4 PCIe x4 M.2 NVMe SSD - Black (CSSD-F2000GBMP600PHXT),

- MP600 PRO XT Hydro X Edition 4 To Gen4 PCIe x4 M.2 NVMe SSD - Black (CSSD-F4000GBMP600PHXT),

- MP600 PRO XT Hydro X Edition 2 To Gen4 PCIe x4 M.2 NVMe SSD - White (CSSD-F2000GBMP600PHXTW),

- MP600 PRO XT Hydro X Edition 4 To Gen4 PCIe x4 M.2 NVMe SSD - White (CSSD-F4000GBMP600PHXTW).



Téléchargement



- Application CORSAIR SSD Toolbox 1.2.6.9 pour Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11 : Cliquez ICI.



