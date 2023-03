ASUS Pro WS W790E-SAGE SE établit 10 records du monde et remporte 23 premières places.



Une équipe internationale d'overclockers établit des références mondiales en matière de performances avec les processeurs Intel Xeon Sapphire Rapids en utilisant une carte mère de station de travail ASUS W790. La carte Pro WS W790E-SAGE SE offre une nouvelle approche de l'overclocking des stations de travail. Par le passé, les professionnels se méfiaient des compromis entre performance et stabilité. Cependant, le Pro WS W790E-SAGE SE offre suffisamment d'espace pour repousser les limites du système en toute sécurité et de manière efficace. Grâce à ses paramètres BIOS avancés et à sa conception robuste, les professionnels peuvent exploiter tout le potentiel de leur station de travail. La Pro WS W790E-SAGE SE est une option haut de gamme qui offre des performances et une fiabilité exceptionnelles.











Cette carte mère pour station de travail ASUS Pro W790 est un modèle très performant qui offre de nombreuses fonctionnalités très utiles pour l'overclocking, telles qu'un bouton Retry et un bouton Safe Boot. Elle est équipée pour gérer près de 2000 watts de puissance et peut overclocker un processeur Intel Xeon W9-3495X à environ 5,4 GHz, ce qui lui permet d'obtenir des scores extraordinaires dans Cinebench. Le Pro WS W790E-SAGE SE offre toutes les caractéristiques nécessaires pour aller plus loin, donnant aux utilisateurs la liberté d'explorer de nouveaux territoires de performance.







Les experts en overclocking sont impressionnés



Lors d'un événement d'overclocking organisé en mars au siège mondial d'ASUS à Taipei, le plus grand défi auquel Der8auer a été confronté concernait les modules de mémoire. Huit emplacements signifient qu'il faut gérer deux fois plus de broches de module que sur une carte mère de bureau, et des problèmes de condensation peuvent survenir lorsque l'on utilise de l'azote liquide pour atteindre des performances maximales. Le contrôleur de mémoire devient alors difficile à gérer à basse température. Par conséquent, trouver le bon équilibre de température entre l'horloge centrale et l'horloge de la mémoire est un défi lors d'un overclocking extrême.



"La carte est suffisamment bien équipée pour supporter près de 2000 watts, ce qui permet d'overclocker le 3495X à environ 5,4 GHz dans Cinebench", explique Der8auer. "La plateforme elle-même est extrême à tous points de vue - CPU maximum, consommation d'énergie maximum, performance maximum. Elle est également très bien équipée, ce qui vous permet de l'utiliser pour obtenir des performances inégalées.



SkatterBencher a fait part de sa surprise quant aux impressionnantes capacités d'overclocking d'une carte mère de station de travail ASUS de la série Pro sur la plate-forme W790. Bien qu'il ne soit pas connu pour son potentiel d'overclocking, ce modèle s'est avéré être un outil souple et efficace pour régler le processeur. SkatterBencher s'est concentré sur le refroidissement par eau, en commençant par les paramètres de base et en activant MCE et XMP avant de procéder à un overclocking manuel. Il a également profité du profil de refroidissement par eau dans le BIOS, qui a permis d'augmenter les performances de 40 %. Il a qualifié son expérience avec le water-cooler de "super fluide" et s'est dit confiant dans la capacité de la carte mère à atteindre les paramètres souhaités. L'équipe OGS



Dans l'ensemble, SkatterBencher a été impressionné par les capacités d'overclocking de la carte mère, ajoutant : "C'est très impressionnant pour une carte mère d'être aussi fluide pour l'overclocking". Avec le profil de watercooling activé, il a pu rapidement et facilement régler le CPU pour des performances optimales.













Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les records du monde et les premières places obtenues par ces talentueux overclockers utilisant la carte mère ASUS Pro WS W790E-SAGE SE pour station de travail.



- L'équipe OGS a établi 4 records du monde et 10 premières places mondiales, dont 132484 dans Cinebench R23, 391116 dans Geekbench 3 Multi-Core et 49109 dans Cinebench R20.

- Safedisk a obtenu cinq records du monde et 13 premières places mondiales, dont 5,330s dans Y-Cruncher Pi 1B et 67492 dans Geekbench 5 Multi-Core.

- Hahagu d'ElmorLabs a établi un record mondial dans 3DMark CPU Profile Max Threads avec un score de 41231.

- Parmi les autres matériels utilisés pour obtenir ces résultats, citons les modules de mémoire DDR5 de G-Skill et V-Color et plusieurs composants clés d'Enermax.



TECHPOWERUP