ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le ROG Strix XG27AQV.



C'est le moment d'exaucer vos rêves de victoire en optant pour la qualité d'image supérieure et les performances élevées du moniteur ASUS ROG Strix XG27AQV ! Avec FreeSync Premium et une compatibilité G-SYNC, ce moniteur 170 Hz vise le haut du podium.















Détails et contrastes élevés



Le moniteur est muni d'une dalle avec résolution WQHD (2560x1440) offrant 77 % d'espace supplémentaire à l'écran, comparé aux dalles standards en Full HD (1920 x 1080).



ASUS FastIPS Display - Temps de réponse de 1 ms (Gris à gris)



Grâce à la dalle IPS rapide du moniteur, les cristaux liquides sont capables de dévier la lumière jusqu'à 4 fois plus rapidement que ceux des dalles IPS conventionnelles, ce afin d'améliorer le temps de réponse. Ce dernier est ainsi le moniteur le plus rapide de sa catégorie, avec un temps de réponse de 1 ms qui contribue à éliminer les effets de traînée et de flou cinétique. Son angle de vision large à 178° réduit la distorsion de l'image et l'altération des couleurs lorsque vous êtes excentré par rapport à l'écran.



FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT ULTRARAPIDE DE 170 HZ



Vous profiterez enfin de graphismes fluides et pourrez prendre l'avantage dans les FPS, les jeux de course, de stratégie en temps réel et de sport.



Technologie Adaptive-Sync



Les technologies compatibles NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium garantissent des images extrêmement fluides et sans stries, avec une faible latence.



OVERDRIVE VARIABLE ASUS



Les modes d'overdrive variables ajustent dynamiquement les paramètres d'overdrive en fonction des fluctuations de la fréquence des images, éliminant ainsi les images fantômes pour des visuels exceptionnellement fluides.



HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) AVEC DISPLAYHDR 400



Le moniteur supporte la technologie HDR avec une luminance élevée permettant afin d'étendre l’espace colorimétrique des images et d’offrir des contrastes plus marqués que sur les moniteurs classiques. Les niveaux de luminosité et de noirs feront ressortir chaque infime détail de vos images. Ils peuvent même monter jusqu'à 400 nits afin de coïncider avec les critères de la certification réputée DisplayHDR 400.



Connectivité complète



Options de branchement multiples, dont les ports E/S suivants : Les ports DisplayPort1.2 et deux HDMI (v2.0) qui supportent une grande variété de périphériques multimédia.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 459.90 euros.



ASUS STRIX