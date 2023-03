NVIDIA publie la version 1.0.0 du SDK Path Tracing, qui ouvre la voie à une future intégration RTX.







NVIDIA vient de publier son Path Tracing SDK v1.0.0, qui constitue une étape importante pour les technologies RTX en permettant l'intégration du traceur de chemin.







Le SDK NVIDIA RTX Path Tracing v1.0.0 est arrivé, l'intégration de Path Tracer en temps réel va devenir une réalité



L'annonce a été faite sur la page Github de NVIDIA GameWorks où le SDK Path Tracing a été ajouté. Dans un aperçu, NVIDIA déclare que le nouveau SDK est un échantillon de code qui s'efforce d'incarner des années de recherche et d'expérience en matière de ray tracing et de graphisme neuronal. Il est destiné à servir de point de départ pour l'intégration du traceur de chemin, de référence pour divers SDK intégrés et/ou pour l'apprentissage et l'expérimentation.



Le RTX Path Tracing SDK recrée avec précision la physique de toutes les sources lumineuses d'une scène pour reproduire ce que l'œil voit dans la vie réelle. Ce nouveau SDK vous offre la flexibilité et la personnalisation nécessaires pour tirer parti des technologies NVIDIA éprouvées afin de répondre aux cas d'utilisation suivants :



- Création d'un traceur de chemin de référence pour s'assurer que votre éclairage pendant la production est fidèle à la réalité, ce qui accélère le processus d'itération.

- Création de modes photo de haute qualité pour les GPU RT ou de modes temps réel de haute qualité tirant parti de l'architecture Ada Lovelace.



Le SDK RTX Path Tracing est l'aboutissement de décennies de recherche chez NVIDIA.



Ce SDK démontre les meilleures pratiques pour construire un traceur de chemin en utilisant les dernières versions des outils et fonctionnalités suivants :



- DLSS 3 pour la super-résolution et la génération d'images, afin de multiplier les performances.

- RTX Direct Illumination (RTXDI) pour un échantillonnage efficace d'un grand nombre d'ombres portées et de lumières dynamiques.

- NVIDIA Real-Time Denoisers (NRD) pour un débruitage performant de toutes les sources lumineuses.

- Opacity Micro-Map (OMM) pour améliorer les performances RT dans les scènes avec des effets alpha importants.

- Réorganisation de l'exécution des shaders (SER) pour améliorer la planification des shaders et augmenter ainsi les performances.



via NVIDIA



NVIDIA à la GDC 2023 : Les outils de génération de trames et de traçage de chemins sont désormais disponibles : Cliquez ICI.



L'implémentation de base du traçage de chemin dérive du Falcor Research Path Tracer de NVIDIA, porté dans le cadre C++/HLSL Donut.



Fonctionnalités



- Supports DirectX 12 et Vulkan,

- Modes référence et temps réel,

- Modèle BSDF simple et facile à étendre,

- Pipeline d'actifs simple basé sur glTF 2.0 (prise en charge d'un sous-ensemble d'extensions glTF, y compris l'animation),

- Rayons NEE/visibilité et échantillonnage d'importance pour les cartes d'environnement avec MIS,

- Volumes de base et diélectriques imbriqués avec priorité,

- RayCone pour la sélection MIP des textures,

- Lumières analytiques de base (directionnelles, ponctuelles, ponctuelles),

- Intégration RTXDI pour ReSTIR DI (échantillonnage d'importance de la lumière) et ReSTIR GI (éclairage indirect),

- Intégration d'OMM pour le test alpha rapide par traçage de rayons,

- Intégration des débruiteurs NRD ReLAX et ReBLUR avec décomposition de l'espace de chemin jusqu'à 3 couches (plans stables),

- Mode de référence "capture d'écran en mode photo" avec intégration du débruiteur OptiX de base,

- TAA de base, tone mapping, etc,

- Intégration de Streamline + DLSS (à venir).



Conditions requises



- Windows 10 20H1 (version 2004-10.0.19041) ou plus récent,

- GPU compatible DXR,

- Pilote GeForce Game Ready 531.18 ou plus récent,

- DirectX 12 ou API Vulkan,

- DirectX Raytracing 1.1 API, ou plus récent,

- Visual Studio 2019 ou version ultérieure.







Récemment, NVIDIA et CDProjektRed ont annoncé qu'ils allaient intégrer le RTX Path Tracing à Night City dans Cyberpunk 2077. La session GDC est l'une des deux que NVIDIA présentera les 22 et 23 avril et elle se concentre sur la construction et l'intégration d'un traceur de chemin en temps réel. Il sera très intéressant de voir comment le path tracing améliore le ray tracing en apportant une meilleure qualité d'éclairage et d'ombre aux jeux AAA existants et futurs qui l'utilisent.



- Comment Cyberpunk 2077 a obtenu des graphismes photoréalistes avec les outils de NVIDIA : Cliquez ICI.



WCCFTECH